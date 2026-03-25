정지선, 동생 뇌종양 투병 이어 '자궁 수술' 母 건강 걱정 "올해 조심해야 해"

25일 정지선 셰프의 유튜브 채널에서는 '운명전쟁 우승자 윤대만 다시 만나 물어본 2025년 운세'라는 제목의 영상이 게재됐다.
정지선은 디즈니 플러스 '운명전쟁49' 우승자인 무속인 윤대만을 만나 운세를 보기로 했다. 정지선은 이미 '운명전쟁49'를 통해 무속인들에게 점사를 본 바 있다. 제작진은 "거기서 봤던 점사가 실제로 올해 많이 맞았냐"고 물었고 정지선은 "최근에 동생 머리 수술한 거? 그거는 그때까지도 몰랐고 11월 넘어서 알았기 때문에 그게 가장 나한테 크지 않았나 싶다"고 밝혔다. 정지선의 쌍둥이 동생은 최근 뇌종양 수술을 받은 바 있다. '운명전쟁49'에서는 이를 예측한 듯 동생의 머리 건강을 언급했던 바.
정지선은 "제가 방송에서 풀었던 제 얘기들이 동생 아픈 건 11월에 알았다. 다들 수술하고 알게돼서 '짜고 치는 고스톱 아니냐' 하는데 그때 신중하게 들었으면 조심했을걸 싶다. 기억이 안 나서 방송보고 알았다. 그때 기억이 나더라"라고 밝혔다.
정지선의 올해 운세를 본 윤대만은 이번에도 가족의 건강을 걱정했다. 윤대만은 "어머니도 건강을 챙겨야 할 거 같다. 그전에 갖고 있었던 질병이라든지 약한 부분들에 있어 병원에서 건강검진을 잘 받아 보셔야겠다"고 밝혔다. '운명전쟁49'에서 정지선은 2017년 자궁 제자리암 수술을 받았고, 엄마, 여동생, 언니도 자궁 관련 수술 병력이 있다고 밝혔다.
이어 "아들을 너무 이끌어가려 하지 말라. 제시를 해주고 제안을 해줘야 되는 아기"라며 "가만히 놔두면 물론 안 되지만 명령조로 얘기하지 말고, 너라고 얘기하지 말고 이름 좀 불러달라"고 밝혔다.
또 윤대만은 "일단 크게 문제되거나 이런 부분들은 없는데 올해는 뭔가를 크게 막 확장하고 올라가는 거보다는 지금 있는 걸 잘 지켰으면 좋겠다"고 조언했다.