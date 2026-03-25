정선희, 개그맨 선배 가혹 행위 폭로..."눈물 펑펑 흘렸다" ('집 나간 정선희')

기사입력 2026-03-25 20:31


정선희, 개그맨 선배 가혹 행위 폭로..."눈물 펑펑 흘렸다" ('집 나…

[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 정선희가 홍어 먹방 중 "개그맨 시절 가혹 행위를 당했다"라고 털어놔 그 사연에 궁금증을 자아냈다.

25일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 "홍어 먹으면서 나불나불. 정선희의 맛수다!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 정선희는 홍어 맛집을 찾은 가운데 "나 아침 굶고 왔다. 홍어 먹으면 막힌 속 다 뚫린다. 그게 홍어의 힘"이라면서 홍어 먹방을 앞두고 설렘 가득한 표정을 지었다.

이후 "홍어 잘 삭혔다. 누가 찾았냐. 너무 행복하다"라면서 폭풍 먹방을 하던 그때 "홍어를 진짜 못 먹었다. 개그맨 됐는데 지금도 마찬가지겠지만 그땐 더 했다. 그때는 개인의 식성 따위는 존중받지 못했다. 스물한 살 신인 따위의 식성은 중요하지 않다"라면서 홍어를 먹게 된 계기에 대해 밝혔다.


정선희, 개그맨 선배 가혹 행위 폭로..."눈물 펑펑 흘렸다" ('집 나…
그는 "술 좋아하는 선배들에게 이끌려 홍어를 먹으러 갔다. 옛날에는 홍어찜이 더 원시적이었다. 냄비를 열면 암모니아로 눈물이 고이고 얼굴이 욱신거린다"라면서 "나는 스물한 살에 먹었다"라고 말했다. 그러면서 정선희는 "오빠들이 나보고 뚜껑을 열라고 하고, 먹으라고 했다"라면서 "그것도 가혹 행위 아니냐. 직장 내 괴롭힘 아니냐"라고 웃은 뒤, 이후 홍어의 맛을 알게 된 사실을 밝혔다.

이어 홍어탕을 기다리던 그때, 정선희는 "거대한 물파스탕을 만난 느낌"이라고 설명해 웃음을 자아냈다. 잠시 후 홍어탕이 등장, 냄새를 맡은 제작진은 "아"라고 탄식한 뒤 먹방을 포기했다. 그러자 정선희는 "나는 스물한 살, 파스타 먹어야 하는 나이에 먹었다. 진짜로 울었다"라고 털어놓기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장현성 "사망 전문 배우? '왕사남'에선 1분 만에 죽어"(데이앤나잇)

2.

태진아, '중증 치매' 아내 근황 "아직까지 날 기억...더 나빠지지 않고 멈춘 상태"

3.

17세 단종과 동갑..박지훈, 고2 과거사진 공개 "'왕사남' 1500만 관객, 감사합니다"

4.

'끝장수사' 배성우, 음주운전 논란에 죄책감 고백 "개봉 연기 내 잘못..조심히 살겠다"

5.

[SC현장] "내 잘못으로 개봉 연기"…'음주운전' 배성우, 7년 만에 꺼낸 '끝장수사' 용서 받을까(종합)

연예 많이본뉴스
1.

장현성 "사망 전문 배우? '왕사남'에선 1분 만에 죽어"(데이앤나잇)

2.

태진아, '중증 치매' 아내 근황 "아직까지 날 기억...더 나빠지지 않고 멈춘 상태"

3.

17세 단종과 동갑..박지훈, 고2 과거사진 공개 "'왕사남' 1500만 관객, 감사합니다"

4.

'끝장수사' 배성우, 음주운전 논란에 죄책감 고백 "개봉 연기 내 잘못..조심히 살겠다"

5.

[SC현장] "내 잘못으로 개봉 연기"…'음주운전' 배성우, 7년 만에 꺼낸 '끝장수사' 용서 받을까(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

'29-1' 일본 미쳤다! 韓 꺾고 압도적인 우승→FIFA 랭킹 세계 'TOP5' 진입 성공...16년 만의 월드컵 정상 도전 청신호

2.

'3년간 우승 2회' 명품지휘 염갈량, 포르쉐의 남자 됐다…2년전 벤츠 이어 '명장의 위엄'

3.

44만명 돌파 → 이틀 연속 8만명! '공짜도 아닌데' 더 뜨거워진 프로야구, 시범경기 역대 최다관중 달성

4.

천안시티FC, 시즌 첫 승 사냥 나선다...28일 홈에서 전남과 맞대결

5.

"올해는 보여줘야 해" 美 매체 간절한 주문, 개막 하루 전 3점홈런 쾅! 이정후 예열 완료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.