정선희, 개그맨 선배 가혹 행위 폭로..."눈물 펑펑 흘렸다" ('집 나간 정선희')

[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 정선희가 홍어 먹방 중 "개그맨 시절 가혹 행위를 당했다"라고 털어놔 그 사연에 궁금증을 자아냈다.
25일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 "홍어 먹으면서 나불나불. 정선희의 맛수다!"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 정선희는 홍어 맛집을 찾은 가운데 "나 아침 굶고 왔다. 홍어 먹으면 막힌 속 다 뚫린다. 그게 홍어의 힘"이라면서 홍어 먹방을 앞두고 설렘 가득한 표정을 지었다.
이후 "홍어 잘 삭혔다. 누가 찾았냐. 너무 행복하다"라면서 폭풍 먹방을 하던 그때 "홍어를 진짜 못 먹었다. 개그맨 됐는데 지금도 마찬가지겠지만 그땐 더 했다. 그때는 개인의 식성 따위는 존중받지 못했다. 스물한 살 신인 따위의 식성은 중요하지 않다"라면서 홍어를 먹게 된 계기에 대해 밝혔다.
그는 "술 좋아하는 선배들에게 이끌려 홍어를 먹으러 갔다. 옛날에는 홍어찜이 더 원시적이었다. 냄비를 열면 암모니아로 눈물이 고이고 얼굴이 욱신거린다"라면서 "나는 스물한 살에 먹었다"라고 말했다. 그러면서 정선희는 "오빠들이 나보고 뚜껑을 열라고 하고, 먹으라고 했다"라면서 "그것도 가혹 행위 아니냐. 직장 내 괴롭힘 아니냐"라고 웃은 뒤, 이후 홍어의 맛을 알게 된 사실을 밝혔다.
이어 홍어탕을 기다리던 그때, 정선희는 "거대한 물파스탕을 만난 느낌"이라고 설명해 웃음을 자아냈다. 잠시 후 홍어탕이 등장, 냄새를 맡은 제작진은 "아"라고 탄식한 뒤 먹방을 포기했다. 그러자 정선희는 "나는 스물한 살, 파스타 먹어야 하는 나이에 먹었다. 진짜로 울었다"라고 털어놓기도 했다.