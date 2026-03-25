'48세' 김종민, 11세 연하와 자연임신 목표 "4월 임신해 내년 초 출산" ('슈돌')

기사입력 2026-03-25 21:58


'48세' 김종민, 11세 연하와 자연임신 목표 "4월 임신해 내년 초 …

[스포츠조선 정안지 기자] 김종민이 "4~5월 임신해서 내년 출산하고 싶다"라면서 2세 계획을 밝혔다.

25일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 MC 김종민이 강단둥이남매를 만나 아빠 연습에 돌입했다.

이날 김종민은 "스튜디오에서 보고 있는데 너무 예쁘고 보고 싶었다. 좋은 기운을 받으려고 왔다"라면서 아빠 연습 첫 시작부터 고난도인 쌍둥이 육아에 도전했다.

이때 김종민은 강단둥이남매를 만나기에 앞서 손 씻기부터 가글, 체온 체크까지 직접 챙기며 신생아 방문 수칙을 마스터해 아빠 준비 우등생으로 거듭났다.

현재 48세로 늦깎이 아빠 준비생인 김종민은 "2세 계획은 딸, 아들로 계획 중이다. 자연임신이 목표다"라면서 금연과 금주까지 실천하며 건강 관리에 힘쓰는 중이라고 밝혔다. 그러면서 "오는 4~5월 임신해서 내년 출산을 계획하고 있다"며 구체적인 임신과 출산 시기를 밝혀 눈길을 끌었다.


'48세' 김종민, 11세 연하와 자연임신 목표 "4월 임신해 내년 초 …
아빠 연습에 열의를 불태우던 김종민은 인생 첫 수유에 도전한 뒤, "너무 귀엽다. 먹는 것도 신기하다"라면서 눈을 떼지 못했다. 이어 그는 "실제로 보고 밥도 먹여 보니까 더 소중하다. 눈을 보니까 너무 소중하다"라며 웃었다.

자신감만큼은 최고인 김종민은 "좀 자라"라며 16시간 무수면 육아 중이라는 손민수에게 휴식을 줬다. 이에 손민수는 조심스레 강이를 눕히고 방으로 향했고, 그 사이 강이도 낮잠에 푹 빠졌다. 그때 김종민은 심심해하는 단이와 놀아줬고, 이 과정에서 소리를 내며 웃는 단이의 모습에 김종민도 힐링하며 행복한 시간을 보냈다.

anjee85@sportschosun.com

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