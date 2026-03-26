[공식] 이상엽, 영화 제작사 대표된다…'그대에게 드림' 캐스팅

기사입력 2026-03-26 09:24


[공식] 이상엽, 영화 제작사 대표된다…'그대에게 드림' 캐스팅
사진 제공=매니지먼트 레도

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이상엽이 '그대에게 드림'으로 브라운관에 돌아온다.

이상엽이 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'(극본 정은비, 연출 유선동)의 출연을 확정 짓고, 믿고 보는 주연 라인업에 힘을 보탰다. '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다.

극 중 이상엽은 영화 제작사 대표 서인욱 역으로 변신, 올 하반기를 뜨겁게 달굴 예정이다. 이 가운데, 그가 연기하는 서인욱을 중심으로 뻗은 다채로운 관계성은 재미를 배가시켜 눈길을 끈다.

먼저 서인욱과 우수빈(황인엽)의 자석 같은 케미스트리에 궁금증이 쏠린다. 현장에서 동료로 만나, 이제는 막역한 친구 사이로 거듭난 두 사람은 N극과 S극처럼 상극이라고. 그렇지만 서로 다르기 때문에, 상대방의 마음을 잘 이해하며 견고한 우정을 쌓아가는 이들의 모습은 훈훈함을 더할 전망이다.

뿐만 아니라, 서인욱은 핑크빛 로맨스의 주인공으로도 이야기의 한 축을 담당한다. 흥미로운 서사 위에서 펼쳐질 그의 러브스토리는 색다른 설렘을 선사, 벌써부터 예비 시청자들의 가슴을 콩닥이게 만든다.

그동안 이상엽은 드라마 '한 번 다녀왔습니다', '굿캐스팅', '순정복서', '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들', 영화 '감기', '내가 죽던 날' 등 다양한 작품에서 자신의 존재감을 뚜렷하게 남겼다. 캐릭터에 빈틈없이 스며든 맞춤형 열연은 물론, 핵심 서사를 이끄는 막강한 저력까지 배우로서 지닌 뛰어난 재능을 마음껏 뽐냈던 것. 이렇듯 하반기 기대작으로 주목받고 있는 '그대에게 드림'의 중심점으로 활약할 이상엽을 향한 기대감도 나날이 높아지고 있다.

한편 이상엽이 합류한 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 2026년 하반기 ENA 채널을 통해 첫 방송되며, KT 지니 TV에서도 시청할 수 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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