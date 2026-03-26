[인터뷰②] 배성우 "목 졸리는 액션신 찍다 기절..2초 블랙아웃됐다"('끝장수사')

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 배성우(54)가 "액션 신 찍다가 블랙아웃됐다"고 말했다.
배성우는 "처음 '끝장수사' 시나리오를 받았을 때 특정 부분에서 매력을 느꼈다. 이후 감독과 미팅을 하면서 편하게 이야기를 나눴는데, 아이디어도 이야기를 하고 캐스팅도 공유하면서 함께 만들어 갔다"고 밝혔다.
그는 "매력을 느낀 대목은 영화의 첫 장면이다. 서재혁이 동네 체육관에서 시작하는 그 장면이 정말 재미있게 느껴졌다. '끝장수사'는 소재가 전형적인 것 같으면서도 이상하게 꼬여있어서 신선하게 느껴졌다. 혹시 이러한 전개가 박철환 감독의 아이디어인가 싶어 물었더니 실제 사건이 있었다고 하더라. 실제 사건이 있으니 오히려 그 실화에 기댈 수 있어 편한 부분도 있었다. 그리고 '끝장수사'를 제안받았을 당시 tvN 드라마 '라이브'에서 경찰 역할을 했었다. '라이브'가 끝난 뒤 바로 또 형사 역할을 하게 돼 고민이 되기도 했지만 '라이브' 속 형사와 '끝장수사' 속 형사 캐릭터 성격이 달라서 할 수 있겠단 마음이 생겼다. 보통 나 같은 스타일은 주로 역할을 제안받을 때 형사 아니면 범인이다. 흔히 '정리 안되게 생긴 스타일'이라고 한다. 캐릭터 성격이 다르면 충분히 다른 매력이 보일 수 있을 것이라고 생각했고 연기하면서도 그 지점을 신경 쓰며 표현하려고 했다"고 답했다.
'끝장수사' 후반 격투신에서 겪은 아찔한 사고도 털어놨다. 배성우는 "엔딩에 격렬한 액션이 있는데 상대와 서로 목을 잡고 벽에 밀어 붙이는 장면이 있다. 아무래도 목을 잡고 밀다 보니 힘이 가서 목을 조르게 되는데, 힘을 조절하면서 연기를 하더라도 순간 더 힘이 쏠리는 경우가 있다. 목이 살짝 졸렸는데 내가 갑자기 블랙아웃이 됐다. 정확하게 그 순간의 내 상태가 생각이 안 나는데, 1~2초 정도 기억이 날아갔다"고 고충을 털어놨다.
'끝장수사'는 배성우, 정가람, 이솜, 조한철, 윤경호가 가세했고 박철환 감독 첫 상업영화 데뷔작이다. 오는 4월 2일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com