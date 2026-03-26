김대희, '한의대 합격' 첫째 딸 자랑 "우리 사윤이가 한의원 개원하면.." ('독박투어4')

기사입력 2026-03-26 10:01


김대희, '한의대 합격' 첫째 딸 자랑 "우리 사윤이가 한의원 개원하면.…
김대희. 스포츠조선DB

김대희, '한의대 합격' 첫째 딸 자랑 "우리 사윤이가 한의원 개원하면.…
사진 제공=채널S, SK브로드밴드

[스포츠조선 안소윤 기자] '독박투어4' 김대희가 일본 홋카이도에서 아내와 딸과 깜짝 상봉해 사랑꾼 면모를 보인다.

28일 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 43회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 일본 홋카이도 디저트 맛집에서 김대희의 아내와 딸, 홍인규의 아들을 만나 제대로 된 '먹투어'를 즐기는 현장이 공개된다.

이날 '독박즈'는 따로 일본에 여행 온 김대희의 아내, 첫째 딸 사윤이, 그리고 홍인규의 아들 태경이를 만난다. 사윤이가 '강추'한 디저트 맛집에 모인 이들은 반갑게 인사하고, 특히 김대희는 한의대에 합격해 화제를 모은 미모의 딸을 자랑스럽게 소개한다. 그러더니 그는 "사윤이가 나중에 한의원을 개원하면 특별히 너희들에게는~"이라며 '독박즈'에게 통 큰 공약을 내건다. 하지만 기대에 못 미치는 공약에 실망한 김준호는 "됐다. 최소 공진단 정도는 주고 시작할 줄 알았는데"라고 투덜거려 모두를 폭소케 한다.

티격태격 케미가 터진 가운데, 홍인규의 큰아들 태경이도 훈훈한 비주얼을 자랑한다. 김대희는 태경이에게 "정말 잘 생겼다"며 칭찬하고, 김준호도 "피부가 정말 하얗네~"라고 부러워한다. 이때 장동민은 "너희 아빠가 '독박 게임'에서 매번 지는 거 보면 기분이 어때?"라는 날카로운 질문을 던진다. 태경이는 "제가 봤을 때 (아빠의) 패인은…"이라며 나름의 분석을 내놓고, 나아가 "전 모든 종목에 자신 있다"며 아빠 대신 설욕하겠다고 선포한다. 이에 장난기가 발동한 김준호는 "안 되겠다. 우리가 사회의 쓴맛을 제대로 보여주겠다"고 받아치는데, 과연 '독박 주니어' 사윤이, 태경이가 '독박즈'와 함께한 대결에서 어떤 활약을 보여줄지 초미의 관심이 쏠린다.

채널S '니돈내산 독박투어4' 43회는 28일 오후 9시 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

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