육중완, ‘논란 메이커’ 김동완에 뼈 때리는 조언 “2G 폰으로 바꿔라”
[스포츠조선 박아람 기자] 가수 육중완이 SNS 논란에 휘말린 가수 겸 배우 김동완에게 진심 어린 조언을 전했다.
육중완은 지난 25일 개인 계정을 통해 김동완에게 "동완아 2G 폰으로 바꾸라"는 메시지를 전달했다.
이는 최근 김동완이 SNS 활동을 통해 연이어 구설에 오르자, 휴대전화를 2G로 바꿔 SNS 사용을 제한하라는 뜻으로 해석된다.
김동완은 그동안 SNS를 중심으로 여러 논란에 휘말렸다.
공개적으로 성매매 합법화를 주장하고, 인터넷 생방송 중 여성 출연자를 폭행한 방송인 MC딩동을 옹호한 글을 올린 것.
이후 자신을 전 매니저라고 주장하는 A씨가 폭로에 나서, 김동완이 술을 마신 상태에서 라이브 방송을 진행하며 팬들과 충돌했고, 뮤지컬 출연과 관련한 불만도 있었다고 주장했다.
논란이 커지자 김동완은 지난 23일 자신의 계정을 통해 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라며 "개인적인 관계에 대한 언급은 하지 않겠다. 허위 사실 유포가 지속될 경우 민·형사상 모든 법적 조치를 취하겠다"고 밝혔다.
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