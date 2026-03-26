'52kg' 한가인, 운동으로 2주만 5kg 감량..."살 뺄 계절 왔다" ('자유부인')

기사입력 2026-03-26 19:22


'52kg' 한가인, 운동으로 2주만 5kg 감량..."살 뺄 계절 왔다…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한가인이 2주 만에 5kg 빠지는 운동법을 공개했다.

26일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "한가인이 강력 추천한 초간단 12분 급찐급빠 다이어트"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한가인은 "드디어 살을 뺄 계절이 왔다"라면서 12분 만에 급찐급빠 운동부터 제대로 러닝하는 방법을 배웠다.

실제 다니고 있는 헬스장을 찾은 한가인은 "원래 1대1 PT를 했었다. 문제점이 나는 시간이 있어도 선생님과 시간이 안 맞으면 운동을 하러 못 간다. 선생님 없이 운동을 독립할 수 있으면 좋겠다고 생각하던 중 여기를 발견했다"라면서 코치님과 함께 운동을 진행했다.

한가인은 "보통 인바디나 몸무게를 많이 재진 않는다. 차라리 타이트한 바지를 하나 놓고 그걸로 체크한다"라면서 "지금 52kg이다. 드라마 하거나 힘들어지면 50kg 정도까지 빠진다"라면서 몸무게를 공개했다.


'52kg' 한가인, 운동으로 2주만 5kg 감량..."살 뺄 계절 왔다…
먼저 한가인은 12분 만에 급찐급빠 운동법인 장요근 깨우기부터 장요근 강화, 중둥근 강화, 복근 깨우기, 복근 강화 하는 동작을 배웠다.

이후 한가인은 '배운 동작을 40초씩 하면 된다'는 말에 "분수도 길지 않다"라면서 "근데 호락호락 하지 않다. 리얼타임으로 40초씩 내가 죽어가는 모습을 보실 거다"라고 해 웃음을 안겼다.

한가인이 코치님의 코칭에 맞춰 집중한 채 운동을 진행, "급찐급빠로 살 빼는 운동을 두 번 반복하면 충분히 운동이 될 것 같다"라면서 "더 빨리 빼고 싶다고 하면 그대로 나가서 15분, 20분만 뛰셔도 확실히 체력의 변화는 생긴다"라면서 러닝까지 추천했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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