'난임' 서동주, 포기 직전 아기집 '0.34→0.67' 커졌지만..."여전히 불안한 현실"

기사입력 2026-03-26 22:25


'난임' 서동주, 포기 직전 아기집 '0.34→0.67' 커졌지만..."…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 서동주가 "아기집이 커졌지만, 아직 계속 기다리는 중"이라고 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '서동주의 '또.도.동''에는 "설령 다음 주에 이별하더라도 '현재'를 살기로 했습니다!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서동주는 "병원에서 '포기를 하는 게 낫지 않나'라는 뉘앙스로 말씀하셔서 모든 걸 좀 포기했었다"라면서 "그날 이후로 '다음 사이클을 준비해야겠다'라는 마음으로 병원도 다른 곳으로 옮겼다. 일주일 후에 옮긴 병원에 갔는데 아기집이 0.34cm로 생겼다"라고 밝혔다.

최근 서동주는 시험관 시술 후 첫 이식 결과를 공유, 아기집이 보이지 않는다며 눈물을 쏟은 바 있다.

서동주는 "아기집에 생긴 와중에 포기하기는 애매하니 일주일 후에 오라고 해서 오늘 다녀왔다"라면서 "변화가 없으면 포기하라고 하셨을 텐데 아기집이 0.67cm로 자라있더라"고 밝혔다. 이어 그는 "난황 같은 건 보이지 않았다. 난황이 보였으면 확실하게 '진행이 되는 것 같습니다'라고 말씀해 주셨을 텐데 그럴 상황은 아니다"라면서 "또 일주일 후에 오라고 하셔서 결론적으로는 아직도 그날과 변한 거 없이 계속 기다리는 중"이라고 현재 상황에 대해 전했다.


'난임' 서동주, 포기 직전 아기집 '0.34→0.67' 커졌지만..."…
서동주는 "기다리는 게 제일 힘들더라. '나름 겪을 만큼 다 겪었지' 이렇게 살았는데 이 상황을 겪으면서 '내가 가장 취약한 부분이 인내심이구나'라는 생각이 들더라"면서 "요즘 속으로 생각을 많이 하는데, 기다리지 않으면서 기다리는 방법이라고 해야 되나. 그런 걸 어떻게 할까에 대한 고찰을 많이 하고 있다"라고 털어놨다. 이어 그는 "그 부분을 또 생각하다 보니까 '내가 자꾸 현재를 살지 않고 미래를 살아서 이렇게 힘든 거구나'라는 생각이 들더라"면서 "현재만 딱 놓고 보면 임신한 것도 맞고 아기집도 생겼고, 또 아기집도 커졌다. 아주 부정적인 상황은 아닌데 즐기지 못하고 심연의 슬픔 속에 잠겨 있다"라고 털어놨다.

서동주는 "그래서 남은 일주일은 아마 '긍정의 방향으로 가느냐, 아니면 다음 사이클을 준비하느냐' 확정될 것 같은 시기인데 그다음주가 되기까지 마지막 일주일은 좀 즐겁게 지내보려 한다"라면서 긍정적인 마인드로 지내겠다고 다짐했다.

anjee85@sportschosun.com

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