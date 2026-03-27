최대철·조미령, 핑크빛 분위기도 잠시…감정싸움 시작되나('사랑을 처방')

기사입력 2026-03-27 09:24


최대철·조미령, 핑크빛 분위기도 잠시…감정싸움 시작되나('사랑을 처방')
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '사랑을 처방해 드립니다' 최대철과 조미령이 설렘 가득한 데이트 도중 예상치 못한 감정 격돌을 한다.

오는 28일, 29일 방송 예정인 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'(극본 박지숙, 연출 한준서 배은혜) 17, 18회에서는 공대한(최대철)과 양동숙(조미령)의 아슬아슬한 관계 변화가 그려진다.

앞서 공대한과 양동숙은 이혼 기념 데이트를 즐겼다. 공대한은 양동숙에게 스스럼없이 예쁘다고 표현하는가 하면, 새우를 직접 까주는 등 섬세한 다정함으로 여심을 흔들었다. 양동숙 역시 슬픈 날이 될 줄 알았던 하루를 위로로 채워준 그에게 진심 어린 고마움을 전했다. 이에 내일 방송에서 이어질 두 사람의 로맨스 행보에 시청자들의 이목이 쏠리고 있다.

공개된 스틸에는 약속된 만남을 앞두고 설렘을 감추지 못하는 공대한과 양동숙의 모습이 담겼다. 공대한은 양동숙의 새로운 시작을 돕기 위해 직접 가게 발품 동행에 나선다. 약속 장소에서 거울을 보며 단장하는 양동숙의 미소에서는 풋풋함이 느껴지고, 그녀를 발견한 공대한의 얼굴에는 반가움이 가득하다. 오랜 시간 앙숙이었던 두 사람은 배우자의 불륜이라는 공통분모 속에서 서로의 상처를 보듬으며 점차 가까워지고 있다. 하지만 동네에서는 철저히 비밀에 부쳐져야 하는 만남이기에 아슬아슬한 긴장감을 자아낸다.

그런가 하면 훈훈했던 분위기도 잠시, 두 사람 사이의 온도가 급격히 얼어붙는다. 조금 전까지의 달달함은 온데간데없이 날 선 대화가 오가며 감정싸움으로 번진 것. 결국 양동숙은 차가운 태도로 자리를 박차고 나간다고 해 안타까움을 자아낸다. 과연 어떤 결정적 계기로 다툼이 생긴 것인지, 이들의 관계가 또다시 '앙숙 냉전'으로 돌아갈 것인지 궁금증이 증폭된다. 이렇듯 한 치 앞도 알 수 없는 공대한과 양동숙의 단짠 로맨스는 극의 재미를 한층 더 끌어올릴 예정이다.

한편 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 17회는 28일 오후 8시 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 28kg 빼더니 '갸루 메이크업' 도전...충격적 비주얼 "부끄러워"

2.

'45세' 이수경, '미혼 여성 입양' 시도했지만...결국 "법 때문에 포기"

3.

'병풍논란' 송지효, 재정비 시간 갖는다 "한주 휴방, 새 도전 준비"[전문]

4.

'75세' 윤미라, 명품 H→C사 풀착장...청담 장보기룩 "색상까지 맞춰" ('윤미라')

5.

아유미, '50억 집' 야노시호도 인정한 초호화 집 공개..."19개월 딸 방도 따로" ('편스토랑')

연예 많이본뉴스
1.

풍자, 28kg 빼더니 '갸루 메이크업' 도전...충격적 비주얼 "부끄러워"

2.

'45세' 이수경, '미혼 여성 입양' 시도했지만...결국 "법 때문에 포기"

3.

'병풍논란' 송지효, 재정비 시간 갖는다 "한주 휴방, 새 도전 준비"[전문]

4.

'75세' 윤미라, 명품 H→C사 풀착장...청담 장보기룩 "색상까지 맞춰" ('윤미라')

5.

아유미, '50억 집' 야노시호도 인정한 초호화 집 공개..."19개월 딸 방도 따로" ('편스토랑')

스포츠 많이본뉴스
1.

구단 공식 계정 손흥민 등장! "SON 돌아와" 팬들의 간절한 외침, 토트넘이 아니다...독일 친정 구단, 갑자기 쏘니 그립나, 하이라이트 영상 제작

2.

'김혜성 트레이드' 대충격! 다저스의 '파격 결단'…2026시즌 악재의 연속→'마이너 강등'으로 모자랐나

3.

유니폼 매출도 '원투펀치', 캡틴 아메리카까지 제쳤다…이러니 다저스가 日 사랑할 수밖에

4.

韓 축구 역사상 이런 이적은 없었다! 손흥민도 해내지 못한 스페인 빅클럽행, 이강인 완벽 기회..."아틀레티코 최우선 타깃" 다시 확인

5.

157㎞ '볼 빠른 사춘기' "아듀! 잠실, 기필코 2연패" 키플레이어, "손 감각 찾는 순간 상상불가"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.