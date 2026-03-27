서인영, 용기 낸 이혼 심경 고백 영상 사라졌다…팬들도 멘붕 "어디 갔어"

기사입력 2026-03-27 10:16


서인영, 용기 낸 이혼 심경 고백 영상 사라졌다…팬들도 멘붕 "어디 갔어…

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 서인영이 유튜브 채널을 개설, 이혼 심경부터 과거 논란까지 속시원히 밝힌 가운데 돌연 영상이 사라졌다.

서인영은 26일 유튜브 채널을 개설, '10년 만에 복귀한 서인영 악플읽기(진실과 거짓)'라는 제목의 영상을 게재했다.

과거 '신데렐라' 활동 시절 패션으로 변신한 서인영은 "방송이 들어올 때마다 고민했다. 뭘로 복귀할까 고민하다가 저는 솔직한 게 저의 장점이라 생각하는데 속마음까지 끄집어낼 수있는걸 해보자 했다. 그게 유튜브라 생각했다. 이제는 용기가 생기지 않나 싶다"고 유튜브로 복귀한 이유를 밝혔다.

첫 영상에서 서인영은 자신을 둘러싼 악플을 읽으며 오해를 해명하고 사과하는 시간을 가졌다. 서인영은 특히 "(이혼) 다 예상했던 거 아니냐. 생각보다 오래 살았다"는 악플에 "그건 맞는 거 같다. 결혼식할 때 사람들은 이혼할 줄 알았다더라"라고 털어놨다.

서인영은 "이혼 사실을 알리니까 '인영 씨만 몰랐다. 사람들은 결혼식 때 이미 다 이혼할 줄 알았다'더라"라고 씁쓸하게 밝혔다.


서인영, 용기 낸 이혼 심경 고백 영상 사라졌다…팬들도 멘붕 "어디 갔어…
또 서인영은 과거 '라디오스타'에 함께 출연한 가인을 SNS로 저격해 논란이 됐던 것도 뒤늦게 사과했다. 당시 방송에서 가인은 서인영이 나르샤보다 어린데도 불구하고 "너 귀엽다"고 말한 것이 열받았다고 표현했고, 방송 후 서인영이 SNS를 통해 불쾌감을 드러낸 것.

이에 대해 서인영은 "왜 그렇게 구구절절 썼는지 모르겠다. 지금 보면 미친 거 같고 너무 창피하다"며 가인에게 사과했다.

지난 논란을 영상 하나로 속시원히 털어놓은 서인영의 달라진 모습에 팬들의 관심이 쏟아졌다. 서인영의 채널 구독자와 조회수가 폭발한 가운데 영상은 하루 만에 돌연 사라졌다.


갑작스러운 채널 삭제에 팬들 역시 "유튜브 어디 갔냐", "갑자기 구독자 수가 늘면 그럴 수 있다는데 그런 게 어딨냐" 등의 반응을 보이며 당황했다.

한편, 가수 서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가 A씨와 결혼했으나 지난 2024년 11월 이혼을 발표했다. 이후 두문불출한 서인영은 10kg이 증량하고, 코 수술 보형물을 뺐다며 새로워진 모습으로 나타나 화제가 됐다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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