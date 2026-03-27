아이비, 통장 잔고 없다더니 미국살이 시작 "후회하지 말고 미리미리 해야…

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 아이비가 미국으로 떠났다.
친구와 함께 LA 곳곳을 돌아다닌 아이비는 마트 구경도 했다. 아이비는 "여기 좋은 식재료가 많다더라"라며 "딸기가 진짜 싸다. 4.99달러"라고 저렴한 과일, 채소 가격에 깜짝 놀랐다. 하지만 친구는 "여기 미국 마켓치고는 비싼 편이다. 많이 먹고 가라"라고 밝혔다.
친구 딸에게 영어를 배우기도 한 아이비. 일주일간 친구 가족과 LA 여행을 즐긴 아이비는 반려견과 단둘이 텍사스 휴스턴으로 떠났다.
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그러면서 아이비는 "진작 열심히 할걸. 뭐든 열심히 미리 미리 해야 한다. 저처럼 나중에 후회하지 마시고. 피부 관리든 공부든 미리미리 해두시라"라고 강조했다.
한편, 아이비는 지난 17일 공개된 영상을 통해 통장잔고가 비어있다고 솔직히 고백했다. 명품 P사 패션쇼 관람을 위해 밀라노로 간 아이비는 초호화 대접을 받으며 만족했다. 아이비는 " P사 덕분에 이렇게 융숭한 대접을 받으면서 좋은 데만 다녔다. 이런 여행을 할 수 있어서 행복했다"며 "여기 와서 저 정말 귀족처럼 살아본다. 통장 잔고는 없는데"라며 웃었다.
wjlee@sportschosun.com