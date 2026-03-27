전소미, 한국·네덜란드·캐나다 '여권 3개' 보유…"갈 때마다 골라 써"

기사입력 2026-03-27 14:15


전소미, 한국·네덜란드·캐나다 '여권 3개' 보유…"갈 때마다 골라 써"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 전소미가 한국, 네덜란드, 캐나다 여권을 모두 보유하고 있음을 밝혀 이목을 집중시켰다.

30일(월) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 가수 전소미가 출연해 등장부터 4MC와 댄스 배틀을 선보이며 역대급 웃음을 선사할 예정이다.

최근 진행된 녹화에서 전소미는 여권 세 개 보유자라며 대한민국, 네덜란드, 캐나다 여권을 공개했다.

그는 "한국 여권을 제일 많이 쓰고, 유럽 갈 땐 네덜란드 여권, 미국 갈 땐 캐나다 여권이 좋다"며 3중 국적자의 장점을 뽐냈다.

이에 카이가 "수지 누나도 여권이 여러 개 있지 않냐"며 농담하자, 이수지는 "나도 18개쯤 있다"며 린자오밍 말투로 응수해 웃음을 자아냈다.

이어 '파워 E' 성격의 소유자 전소미가 존재감 넘치는 에피소드를 공개했다. 그는 연희동 한복판에서 차가 방전됐는데, 사람들이 모두 자기를 보고 있다는 생각에 오히려 좋았다고 말해 폭소를 자아냈다.


전소미, 한국·네덜란드·캐나다 '여권 3개' 보유…"갈 때마다 골라 써"
한편, 인지도 굴욕을 겪은 사연도 털어놨다. 그는 홍대에서 한 남성이 번호를 물어보자 거절하기 위해 얼굴을 공개했지만, 전소미임을 못 알아보고 "이국적이시네요"라는 답을 받았다고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이후, 전소미가 이번 연도에 결혼할 사주라고 고백해 현장을 발칵 뒤집었다.


그는 "사주를 보러 갔는데 이번 연도 결혼 운이 가장 좋다고 했다, 나중에도 운이 미미하게는 있지만 올해가 최고"라며 지금 당장 할 수 없는 현실에 아쉬움을 드러냈다.

이에 탁재훈은 "결혼과 죽음은 미룰 수 있을 때까지 미루는 게 낫다"며 현실적인 충고를 해 모두의 폭소를 자아냈다.

전소미와 함께한 SBS '아니 근데 진짜!' 9회는 30일 월요일 밤 10시 10분에 SBS에서 방송된다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조갑경-홍서범 子 불륜, 제자들이 먼저 알았다…"야간 자습 중 사라져" 충격

2.

서인영, 용기 낸 이혼 심경 고백 영상 사라졌다…팬들도 멘붕 "어디 갔어"

3.

야노시호, 유산 아픔 고백 "40세에 둘째 임신..♥추성훈·사랑이와 극복"

4.

"관심 받고 싶었다"→"제 잘못"…성시경, '고막남친' 논란에 입 열었다

5.

혜은이, 심각한 우울증 고백 "화려했던 시절 지나 힘들어, 내 출연 영상 안 본다"

연예 많이본뉴스
1.

조갑경-홍서범 子 불륜, 제자들이 먼저 알았다…"야간 자습 중 사라져" 충격

2.

서인영, 용기 낸 이혼 심경 고백 영상 사라졌다…팬들도 멘붕 "어디 갔어"

3.

야노시호, 유산 아픔 고백 "40세에 둘째 임신..♥추성훈·사랑이와 극복"

4.

"관심 받고 싶었다"→"제 잘못"…성시경, '고막남친' 논란에 입 열었다

5.

혜은이, 심각한 우울증 고백 "화려했던 시절 지나 힘들어, 내 출연 영상 안 본다"

스포츠 많이본뉴스
1.

일본 대통곡 직전, 월드컵 폭망했습니다 '역대급 죽음의 조 확정적'...日 좌절과 탄식 "우리 힘들겠네", "너무 무섭다"

2.

손흥민 후임 때려치워라, 英 미녀 패널 극대노 "로메로 토트넘 역사상 최악의 주장...정말 너무 싫다"

3.

린가드는 한국에서 안 이랬다, '교체로 투입해→뛰기 싫은데요?' 미친 항명 사태, 맨유서 폭망한 모습 그대로 '2군 강등 결정'

4.

'최후의 왕조' 삼성, 역사상 최초 3000승 눈앞! 롯데가 희생양 되나

5.

200승 보이는 양현종, 송진우도 제치나 → LG 김진성도 안지만 최다홀드 보인다!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.