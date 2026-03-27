성시경, 10kg 감량 부른 '독한 미식'의 실체…"두 달간 광어만 60만원"

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[스포츠조선 김준석 기자] 연예계 대표 미식가 성시경이 두 달 만에 10kg을 감량한 비결로 '광어 60만 원'이라는 파격적인 식단을 공개했다.
발라드계 대표 보컬이자 '고막 남친'인 성시경과 '고막 클리너' 이창섭이 게스트로 나서 노래는 물론 맛에도 진심인 두 사람이 어떤 활약을 펼칠지가 관전 포인트다.
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이번 레이스는 '먹고 싶을 텐데'로 직장인들의 소울 푸드 '설렁탕'부터 추억의 분식 맛집, 최근 유행하는 디저트까지 다채로운 먹방 코스를 선보일 예정이다.
보기만 해도 군침 도는 메뉴들이 연이어 등장하며 멤버들의 식욕을 자극했다. 하지만 그 누구도 마음껏 먹을 수 없기에 한 그릇을 차지하기 위한 멤버들 간의 한 치 양보 없는 승부가 이어질 전망이다.
과연 치밀한 전략을 세워 '먹짱' 타이틀을 차지할 주인공은 누가 될지 이기지 못한 자, 먹지도 못하는 '먹고 싶을 텐데' 레이스는 오는 29일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.
narusi@sportschosun.com