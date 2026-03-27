BTS 뒤집어놓은 RM 유튜브 알고리즘 공개..."그런 걸 좋아해"

기사입력 2026-03-27 15:24


BTS 뒤집어놓은 RM 유튜브 알고리즘 공개..."그런 걸 좋아해"

[스포츠조선 조윤선 기자] BTS RM의 유튜브 알고리즘이 공개됐다.

26일 에픽하이 유튜브 채널에는 '밥은 먹고 다니냐? ft. BTS RM, 슈가'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 BTS 멤버 RM과 슈가가 게스트로 출연했다.

이날 타블로는 "RM 집에서 모여서 새해 방송 찍었을 때 BTS 멤버들이 'RM의 유튜브 알고리즘 볼 수 있다'고 하더니 (알고리즘) 떴을 때 빵 터지지 않았냐. 뭔데 웃은 거냐"고 질문했다.

이에 슈가는 "나는 유튜브를 틀면 시사, 역사, 세계사, 경제 뉴스 이런 것밖에 안 뜬다. 그런데 RM 거를 틀었더니 숏드라마와 연애 관련된 것만 딱 떴다"고 답해 웃음을 자아냈다.

RM 역시 "'이별 후 그 남자의 행동' 같은 거였다. 내가 그런 거를 좋아한다"고 밝혀 폭소케 했다.


BTS 뒤집어놓은 RM 유튜브 알고리즘 공개..."그런 걸 좋아해"
또한 RM은 "우리가 다비치 선배님들 이길 수 있냐. 지금 최고 조회수 아니냐"고 물었다. 이를 들은 슈가는 "이겨야 되는 거냐"고 되물었고, RM은 "이겨야지. 그래도 나왔으면 가오가 있지"라고 답했다.

그러자 투컷은 "투어나 앨범 홍보하러 나온 거 아니냐"고 하더니 이내 "사실 너네가 여기 나와서 홍보를 왜 하겠냐"고 말해 웃음을 안겼다.

이에 슈가는 "나는 형들과 놀고 싶어서 나왔다. 예능은 '에픽카세'만 나온다"며 의리를 과시했다. 타블로는 "내가 다 찾아볼 거다"라며 "슈가는 여기만 나온다. 의리남이다"라며 애정을 드러냈다. 이어 RM을 향해 "넌 너무한다. 여기저기 다 나간다. 다 나가라"라며 질투해 폭소케 했다.

한편 BTS는 지난 20일 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매하고 컴백했다. 타이틀곡 'SWIM'은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. RM이 작사 전반을 맡아 삶을 사랑하는 태도를 진정성 있게 풀었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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