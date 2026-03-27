'병역 비리' 라비, 조용히 소집해제 후 사과문…"비겁한 선택 부끄럽다"
[스포츠조선 김준석 기자] 병역법 위반 혐의로 재판을 받았던 가수 라비가 사회복무요원 복무를 마치고 소집 해제 소식과 함께 고개를 숙였다.
27일 라비는 자신의 SNS를 통해 "지난 2025년 12월 13일자로 소집 해제되었다"고 밝히며 장문의 사과문을 게재했다.
그는 2022년 10월부터 복무를 시작했으나 재판 과정에서 복무가 중단되었고, 이후 병무청의 지시에 따라 남은 기간을 이행했다고 설명했다.
라비는 사과문에서 "스스로를 돌아보고 다그쳐야 할 때 개인의 상황과 환경을 핑계 삼아 이해를 바랐던 제 자신이 더없이 부끄럽게 느껴졌다"며 "비겁한 선택으로 타인에게 상처와 피해를 줄 수 있다는 걸 깨달았다"고 자책했다.
이어 "저의 잘못된 행동으로 상처를 입으신 분들께 다시 한번 사과드린다"며 "앞으로 더 나은 사람으로 살기 위해 끊임없이 배우고 스스로를 다잡아가겠다"고 덧붙였다.
앞서 라비는 허위 뇌전증 진단서를 이용해 병역을 면탈하려 한 혐의로 기소되어 징역 1년, 집행유예 2년을 선고받은 바 있다.
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