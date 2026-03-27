이소라, 6년간 방송 쉰 이유 "노래 부르기 힘겨워, 침체돼 있었다"(더시즌즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이소라가 오랜만에 방송에 출연한 이유를 밝혔다.
성시경은 "봄과 함께 찾아주신 '봄동 여친'이다. 얼마나 보고 싶어 했는지 느껴지지 않나"라며 반가움을 드러냈다.
이에 이소라는 "유희열 씨를 축하해주려고 방송에 왔던 이후로 6년 정도 됐다"며 "그때는 관객이 없어 덜 떨렸는데, 오늘은 객석이 가득 차 있어 더 떨리지만 기분은 좋다. 볼이 빨개졌다"고 솔직한 심정을 전했다.
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이어 일상에 대해서는 "아침에 일어나 창문을 열고 환기를 한다. 저에게는 일종의 의식 같은 것"이라며 "햇빛을 보며 '감사합니다'라고 인사한다. 이후 밥을 먹고 유튜브를 보다가 저녁쯤 동생이 들어온다"고 설명했다.
성시경이 "뭔가에 집중하시는 것 같다"고 하자, 이소라는 "왜 물어봤냐. 오랜만에 나왔는데 별거 없이 사는 것처럼 보인다"고 너스레를 떨면서도 "밤 9시부터 또 누워서 유튜브를 본다. 그러다 보니 시경이 유튜브도 보게 됐다"고 덧붙였다.
유튜브를 시작하게 된 계기에 대해서는 "집에서 매일 유튜브를 보다 보니 나도 노래도 하고, 나에게 맞는 방식으로 방송을 할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.