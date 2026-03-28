'200억 기부' 김장훈 "날 가난하게 보지만 집 월세 500만원+일등석만 타, 돈 잘번다"

최종수정 2026-03-28 06:01

'200억 기부' 김장훈 "날 가난하게 보지만 집 월세 500만원+일등석…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김장훈이 재력을 과시하며 자신의 삶과 기부 철학을 솔직하게 털어놨다.

27일 유튜브 채널 '뷰티풀너드'에는 "200억 기부하고도 욕먹는 세금 털기 장인 '김장훈'"이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 진행자는 김장훈에게 "총 기부액이 200억이 넘어갔다"고 운을 뗐고, 김장훈은 "이미지 메이킹 하는데 200억 들었다. 진짜"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

또한 김장훈은 현재 거주 형태가 월세라면서 "관리비까지 하면 500만원"이라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이어 "그러니까 난 가난한 게 아니다. 사람들이 오해하는데 그냥 내 스타일에 월세가 맞는 거다. 나는 자식도 없는데 굳이 집을 사서 한 군데서 칙칙하게 오래 살 필요가 없다"며 "이사는 이삿짐센터가 다 해준다"고 자신만의 삶의 철학을 전했다.

강남 대치동에서 월세로 살고 있다는 김장훈은 "얼마전에 집 옮기려고 하는데 900만원이다. 하이에드 방 2개짜리였다"면서 "내가 돈 많이 버니까 '갈까' 했는데, 지금 있는 곳은 사람을 안 만나서 지금 있는데가 최적이라고 느꼈다, 아무때나 소리 질러도 된다"고 덧붙였다.


'200억 기부' 김장훈 "날 가난하게 보지만 집 월세 500만원+일등석…
김장훈은 수입원에 대해 "행사하고 공연한다. 행사 얼마 버는지 알면 너네 이 방송 때려칠 거다"라고 설명했다. 이에 진행자는 "정상수 형은 50만원 받는다던데?"라고 하자, 김장훈은 "그거에 50~60배 된다"고 밝혀 감탄을 자아냈다.

또한 그는 "옛날엔 더 벌었다. 하루에 5~6개씩 하고 1년에 500개는 했다. 대충 그것만 해도 100억이 넘지 않냐"라며 "거기에 광고하고 공연도 했다. 그런 거 보면 (기부를) 많이 못한 것"이라며 겸손한 면모를 드러냈다.

또한 김장훈은 기부하는 이유에 대해서도 솔직하게 밝혔다. 그는 "본능"이라면서도 "돈이 없어서 그렇다. 건물이 있고 세를 받으면 열심히 안 살았을 거다. 지금은 웬만하면 하기 싫어도 한다"고 설명했다.

이어 "월세 500만원 살고 맛있는 거 먹고 비행기 일등석 타고 나는 다 누린다. 그리고 밴드나 이웃, 가족 챙기고 나머지를 다 기부하는 것"이라고 덧붙였다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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