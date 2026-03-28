'사생활 논란' 박상철, 결국 N잡러 준비 "굴삭기→배 면허 취득"

기사입력 2026-03-28 05:55


'사생활 논란' 박상철, 결국 N잡러 준비 "굴삭기→배 면허 취득"

'사생활 논란' 박상철, 결국 N잡러 준비 "굴삭기→배 면허 취득"

[스포츠조선 이게은기자] 가수 박상철이 사생활 논란 후 여러 자격증을 취득했다고 밝혔다.

27일 '클레먹타임' 채널에는 '유노윤호 섭외 불발…그 이유는? | 쉬는 동안 박상철이 준비한 것들'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이동준은 "트로트 경연 프로그램이 나오기 전에 가수들은 봄, 가을이면 행사 때문에 바빴다. 하지만 요즘에는 행사를 많이 놓친다. 경연에서 스타가 된 젊은 가수 위주로 초대하더라"라며, 달라진 행사 분위기에 대한 박상철의 생각을 물었다.


'사생활 논란' 박상철, 결국 N잡러 준비 "굴삭기→배 면허 취득"
박상철은 "저는 잠시 쉬는 기간이 있었는데, 그때 워낙 타격을 세게 받았다"라고 말했다. 박상철은 2020년 이혼 소송, 폭행 등 사생활 논란으로 활동을 중단한 바 있다.

박상철은 공백기에 자격증을 땄다면서 "굴삭기, 배 면허도 땄다. 경비행기 자격증을 따지 못한 게 후회된다"라고 떠올렸다.

이어 "세상엔 다양한 사람이 사는 것 같다. 의도적으로 (나쁜 이야기를) 만드는 경우가 있는 것 같다"라며 사생활 논란에 억울함을 드러냈다. 또 "잘하고 못하고를 떠나서 그렇게 살지는 않았다. 하지만 세상은 보고 싶은 대로 보더라. 당하는 사람은 정말 아프다. 인생을 살아오면서 누구에게 피해준 적 없다. 잘나가던 시절에도 으스댄 적 없다. 이 나이 되도록 누구에게 상처를 준 적 없다고 생각한다"라고 덧붙였다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故이상보, 마지막 흔적은 '게시물 없음'…SNS 모든 기록 지우고 떠났다

2.

"故이상보, 하늘서 부모님·누나 만나길"..사망 비보에 가정사 재조명

3.

'건강 빨간불' 김종국, 결국 병명 밝혔다.."전정신경염 완치 안돼, 물도 못마신다"

4.

28기 정숙♥영철, 결혼식 일주일 앞두고 날벼락 "큰 문제 생겨 미치겠다"

5.

오윤아, '위고비 無반응' 100kg 자폐子 걱정 "수면제 끊고 잠도 못자"

연예 많이본뉴스
1.

故이상보, 마지막 흔적은 '게시물 없음'…SNS 모든 기록 지우고 떠났다

2.

"故이상보, 하늘서 부모님·누나 만나길"..사망 비보에 가정사 재조명

3.

'건강 빨간불' 김종국, 결국 병명 밝혔다.."전정신경염 완치 안돼, 물도 못마신다"

4.

28기 정숙♥영철, 결혼식 일주일 앞두고 날벼락 "큰 문제 생겨 미치겠다"

5.

오윤아, '위고비 無반응' 100kg 자폐子 걱정 "수면제 끊고 잠도 못자"

스포츠 많이본뉴스
1.

이판사판이다! 롯데, 결국 FA 노진혁 쓴다 → 신인 3명까지 대거 개막엔트리 포함

2.

"회춘 대환영!" 6425억원 왕의 귀환, 넘기고-훔치고-걸어나가고 4출루는 26년만에 대기록...트라웃 이런 개막전 얼마만인가?

3.

"실험 끝" 불펜가니 딱 이호성...ERA 7.94 루키를 왜 개막 엔트리에 넣었을까

4.

'韓 0-0 무' 덴마크vs'2-1 승' 체코, 홍명보호 월드컵 첫 상대 압축...체코가 더 무난한 상대

5.

'WBC 탈락 원흉' 맹비난 512억 '열도의 4번 타자', ML 데뷔전서 아치 "멋진 하루"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.