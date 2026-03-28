미쓰에이 민, 7년 열애 끝 결혼 "남자 없이 못 살아…잘생긴 남편 매일 봐서 좋다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 걸그룹 미쓰에이 출신 민이 결혼 비하인드부터 연습생 시절 고충까지 솔직한 입담을 전했다.
특히 남편과의 첫 만남도 공개했다. 민은 "한국에서 만났고 7년 연애했다"며 "EDM 음악 페스티벌에서 처음 만났다"고 밝혔다. 이어 "남편은 처음엔 초면이었는데, 사실은 예전에 저를 몇 번 본 적이 있었다. 군대에 있을 때 미쓰에이 공연을 보고 'Hush'를 봤다고 하더라"고 말해 눈길을 끌었다.
연습생 시절 고충도 털어놨다. 민은 "JYP에서 약 6년 반 연습생 생활을 했다"며 "데뷔가 계속 미뤄지는 사이 나보다 늦게 들어온 친구들이 먼저 데뷔하고 성공하는 걸 보며 힘들었다"고 회상했다. 결국 "가수 안 하겠다"며 한국으로 돌아왔지만, 다시 마음을 다잡고 연습생 생활을 재개했다고.
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대표곡에 대해서는 "'Bad Girl Good Girl'은 팀을 만들어준 곡이라 애착이 크고, 'Hush'는 개인적으로 리즈 시절이었다"고 밝혔다. 그러면서 민은 과거 미쓰에이 노래 '남자 없이 잘 살아' 가사 'I don't need a man'에 대해 묻자, "완전 잘 못 된거지. 남자 없이 못 살지"라고 답해 웃음을 안겼다.
하지만 화려한 활동 뒤에는 번아웃도 있었다. 민은 "그룹 해체 후 2년 넘게 아무것도 못 했다. 너무 바쁘게 달려와서 마음을 돌볼 시간이 필요했다"고 솔직하게 털어놨다.
그러면서도 "그 시간 덕분에 지금의 나를 만났고, 좋은 사람도 만났다"며 긍정적인 모습을 보였다. 마지막으로 그는 "언젠가 다시 멤버들과 함께할 수 있으면 좋겠다"며 팬들에 대한 애정을 드러냈다.
한편 민은 지난해 6월 비연예인 사업가 남자친구와 결혼식을 올렸다.
olzllovely@sportschosun.com