[공식] 유재석, 메릴 스트립·앤 해서웨이 만난다…"'유퀴즈' 4월 중 방송 예정"

기사입력 2026-03-28 09:09


[공식] 유재석, 메릴 스트립·앤 해서웨이 만난다…"'유퀴즈' 4월 중 …

[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '악마는 프라다를 입는다2'의 두 주인공인 할리우드 배우 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "국내는 물론, 전 세계적으로 많은 사랑을 받고 있는 글로벌 스타 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 출연을 확정지었다"고 밝혔다. 두 사람의 출연분은 4월 방송 예정이다.

메릴 스트립과 앤 해서웨이의 출연은 오는 4월 8일 내한 일정에 맞춰 성사됐다. 두 사람은 20년 만의 후속작이자 4월 29일 전 세계 최초 개봉하는 '악마는 프라다를 입는다2'와 관련한 다채로운 비하인드는 물론, 어디에서도 들을 수 없었던 인간적인 이야기를 공개한다. 특히 메릴 스트립은 이번이 첫 방한으로, '유 퀴즈'를 통해 한국 팬들과의 특별한 만남을 선보일 예정이다. 국민 MC 유재석과의 케미 또한 빼놓을 수 없는 기대 포인트다.

그간 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 티모시 샬라메, 젠데이아 콜먼, 스칼릿 조핸슨, 빌리 아일리시 등이 출연하며 글로벌 스타들이 먼저 찾는 대한민국 대표 토크쇼로서의 위상을 입증해왔다. 국적과 분야를 불문한 다양한 게스트들과 진솔한 이야기를 나누며 폭넓은 공감과 즐거움을 선사해온 만큼, 이번 메릴 스트립, 앤 해서웨이의 출연에도 관심이 더욱 높아지고 있다.

tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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