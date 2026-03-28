“우리 사귄다고 말했나” 김장훈, 이소라와 손잡고 커플룩 데이트 회상

기사입력 2026-03-28 09:14


“우리 사귄다고 말했나” 김장훈, 이소라와 손잡고 커플룩 데이트 회상

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 김장훈이 과거 이소라와 불거졌던 열애설을 떠올렸다.

지난 27일 채널 '이소라'에는 '제철 맞은 오빠 왔다 w. 김장훈'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 김장훈은 이소라를 위해 그가 좋아하는 패션을 착용하고 등장하며 "우리 예전에 한창 만날 때 이런 스타일이었다. 그래서 예전에 소라랑 그때 우리 사귄다고 얘기했을 땐가?"며 과거 열애설을 언급했다.

이에 이소라는 "그런 소문이 돌았었다"라고 회상하며 크게 웃었다.


“우리 사귄다고 말했나” 김장훈, 이소라와 손잡고 커플룩 데이트 회상
김장훈은 "그런 소문이 안 날 수가 없었다. 오빠·동생이니까 손잡고 대학로 공연을 보러 다녔다. 소라도 롱코트 입고 나도 롱코트를 입고 둘이 그러고 가니까 사람들이 '뭐야 뭐야' 수근 거렸다. 나는 그때 무명이었다"며 당시 커플로 오해받을 수밖에 없던 상황을 설명했다.

이소라는 "그때 오빠가 정말 멋있었다. 귀족 분위기가 났었다. 나는 그런 스타일을 좋아한다"며 애정을 드러냈다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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