타쿠야, 25년 전 헤어진 친父 찾아 일본행…"생사여부라도 알고 싶다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 인송방타쿠야가 25년 전 헤어진 친아버지를 찾기 위해 눈물겨운 여정에 나선다.
타쿠야는 시청을 방문해 아버지의 흔적을 추적하기 시작한다. 긴장 속에 확인한 서류에서 뜻밖의 단서가 드러나고, 그는 "이번 기회를 놓치면 영영 못 찾을 것 같다"며 황급히 비행기를 타고 아버지의 거주지로 추정되는 곳으로 이동한다.
아버지를 찾겠다는 일념 하나로 열차와 비행기를 오가는 험난한 여정을 이어가지만, 목적지에 가까워질수록 "혹시 나를 못 알아보시면 어쩌나"라는 복잡한 심경을 털어놓는다.
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과연 타쿠야는 25년이라는 긴 시간의 벽을 넘어 친아버지와 기적처럼 재회할 수 있을지, 모두를 숨죽이게 한 그의 여정은 28일(토) 밤 9시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 공개된다.
한편 타구야는 지난 방송에서 어머니에게 마음속 깊이 묻어뒀던 친아버지에 대한 이야기를 조심스럽게 꺼냈다. 어릴 적 헤어진 친아버지를 찾고 싶냐는 어머니의 질문에 타쿠야는 "만나서 딱히 할 말은 없지만, 같은 피니까. 내가 이렇게 컸다는 걸 보여주고 싶다"고 담담하게 고백해 지켜보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.
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