SOOP, '오버워치 챔피언스 시리즈'에서 활동중인 6개 프로게임단과 공식 파트너십 체결

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SOOP이 서울 강남구 프릭업 스튜디오에서 '오버워치 챔피언스 시리즈'(OWCS)에서 활동하고 있는 프로게임단 6개 구단과 공식 파트너십 협약을 27일 체결했다고 밝혔다.
이번 협약식에는 크레이지 라쿤, 로데 온사이드 게이밍, 뉴에라, 잔 이스포츠, 포커페이스, 치즈버거 등 총 6개 구단이 참여했다. 현장에는 각 구단 선수단과 관계자들이 함께 했으며, 협약식은 라이브 스트리밍으로 진행돼 유저들과 소통하는 자리로도 마련됐다. 구단 소개와 파트너십 체결 세리머니, 팀별 인터뷰도 함께 진행됐다.
SOOP과 6개 구단은 이번 파트너십을 통해 팀과 선수들의 활동 지원을 비롯해, SOOP에서의 콘텐츠 운영과 팬 커뮤니케이션을 확대해 나갈 예정이다. 구단별 특성과 선수단의 개성을 반영한 다양한 콘텐츠를 선보이며, 경기 외적인 영역에서도 팬들이 팀과 선수들이 교류할 수 있는 자리를 넓혀갈 계획이다.
또 SOOP은 '리그 오브 레전드 챔피언스 코리아'(LCK) 구단과의 협업을 통해 개인방송과 자체 콘텐츠를 운영해온 경험을 바탕으로, '오버워치' e스포츠에서도 팀 중심 콘텐츠와 팬 소통 구조를 확장해 나간다. 이를 통해 구단과 선수의 활동 범위를 넓히고, 플랫폼 내 커뮤니티를 강화한다는 계획이다
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com