신작 액션 로그라이크 '어센드투제로', 오는 7월 13일 X박스와 스팀에서 정식 출시

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크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 플라이웨이게임즈는 신작 액션 로그라이크 '어센드투제로(Ascend to ZERO)'를 오는 7월 13일 글로벌 정식 출시한다고 밝혔다.
플라이웨이게임즈는 지난해 12월 진행한 플레이 테스트를 통해 수집한 이용자 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 지속적으로 개선해 나갈 계획이다. 주요 개선 사항으로는 난이도 시스템 추가와 UI 및 편의성 개선 등이 포함된다.
또 '어센드투제로'는 지난 27일(한국시각) 공개된 X박스 공식 온라인 쇼케이스 'X박스 파트너 프리뷰(Xbox Partner Preview)'에서 약 1분 분량의 신규 트레일러를 선보였다. 마이크로소프트가 주최하는 이 행사는 글로벌 서드 파티 개발사들의 신작 게임과 주요 업데이트를 소개하는 자리로, 다양한 트레일러와 게임플레이 영상, 출시 정보 및 X박스 게임 패스 관련 소식이 공개됐다. 현재 '어센드투제로'는 스팀 및 마이크로소프트 스토어에서 위시리스트 등록이 가능하다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com