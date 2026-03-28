신작 액션 로그라이크 '어센드투제로', 오는 7월 13일 X박스와 스팀에서 정식 출시

기사입력 2026-03-28 14:33


신작 액션 로그라이크 '어센드투제로', 오는 7월 13일 X박스와 스팀에…



크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 플라이웨이게임즈는 신작 액션 로그라이크 '어센드투제로(Ascend to ZERO)'를 오는 7월 13일 글로벌 정식 출시한다고 밝혔다.

'어센드투제로'는 X박스 시리즈 X|S, X박스 온 PC, X스박스 클라우드 게이밍, 스팀 플랫폼을 통해 서비스되며, X박스 게임 패스 데이 원 제공이 확정됐다. 시간 정지라는 독창적인 메커니즘을 핵심으로 내세운 액션 로그라이크 게임으로, 이용자는 시간을 멈추는 능력을 활용해 빠르고 호쾌한 전투를 경험할 수 있으며, 반복 플레이를 통해 캐릭터를 성장시키는 로그라이크 특유의 재미를 함께 즐길 수 있다.

플라이웨이게임즈는 지난해 12월 진행한 플레이 테스트를 통해 수집한 이용자 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 지속적으로 개선해 나갈 계획이다. 주요 개선 사항으로는 난이도 시스템 추가와 UI 및 편의성 개선 등이 포함된다.

또 '어센드투제로'는 지난 27일(한국시각) 공개된 X박스 공식 온라인 쇼케이스 'X박스 파트너 프리뷰(Xbox Partner Preview)'에서 약 1분 분량의 신규 트레일러를 선보였다. 마이크로소프트가 주최하는 이 행사는 글로벌 서드 파티 개발사들의 신작 게임과 주요 업데이트를 소개하는 자리로, 다양한 트레일러와 게임플레이 영상, 출시 정보 및 X박스 게임 패스 관련 소식이 공개됐다. 현재 '어센드투제로'는 스팀 및 마이크로소프트 스토어에서 위시리스트 등록이 가능하다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

도끼♥이하이, “교제 중”..“만우절 장난 아냐”

2.

배인혁, 고시텔 살다 '인생 역전' 됐다...칼각 정리된 집 인테리어 '감탄' (나혼산)

3.

하정우, "30년 배우도 '자산 0원'" 충격.."정신 똑바로 차려야"

4.

김숙, 집 공사중단 위기 끝...결국 첫 삽 떴다 "성공적인 공사 기원" (예측불가)

5.

'탑게이 아빠' 홍석천 "예비 사위 내 스타일 아니어서 다행"

연예 많이본뉴스
1.

도끼♥이하이, “교제 중”..“만우절 장난 아냐”

2.

배인혁, 고시텔 살다 '인생 역전' 됐다...칼각 정리된 집 인테리어 '감탄' (나혼산)

3.

하정우, "30년 배우도 '자산 0원'" 충격.."정신 똑바로 차려야"

4.

김숙, 집 공사중단 위기 끝...결국 첫 삽 떴다 "성공적인 공사 기원" (예측불가)

5.

'탑게이 아빠' 홍석천 "예비 사위 내 스타일 아니어서 다행"

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 단독 1위 등극' 이제는 이강인의 시대다…시장가치 52억 올라 '480억' 평가→커리어하이 임박

2.

'슈퍼문' 문보경 4번, 박동원 5번→LG 완전체 출발. 그런데 이재원은?[잠실 현장]

3.

'신인왕 1순위' 오재원, 개막전 리드오프 낙점…'시범경기 ERA 0' 괴물 외인 흔들까

4.

'SSG에 4번 대박 터질까' 김재환, 개막전 선발 출격...한유섬 대체자는 김성욱 [인천 현장]

5.

KIA 이범호 감독 결단, 시범경기 0.129 데일 빼버렸다...김도영 3번 출격 [인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.