'컴투스프로야구2026', KBO리그 개막 맞아 대규모 업데이트

기사입력 2026-03-28 14:45


'컴투스프로야구2026', KBO리그 개막 맞아 대규모 업데이트



컴투스는 야구게임 '컴투스프로야구2026(이하 컴프야2026)'에서 KBO리그 개막을 맞아 대규모 업데이트를 실시한다고 밝혔다.

이번 업데이트는 현실 야구와의 접점을 높인 신규 콘텐츠 추가와 시스템 개선, 그리고 역대급 규모의 보상 이벤트를 통해 새로운 시즌의 시작을 알리는 데 초점을 맞췄다고 컴투스는 설명했다.

우선 라이브 선수를 등록해 인기 아이템을 획득할 수 있는 'Live 퍼즐' 콘텐츠가 새롭게 추가된다. 'Live 퍼즐'은 특정 조건에 맞는 선수를 등록해 보드를 완성하는 방식으로 진행된다. 매일 초기화되는 '데일리 보드', 매주 월요일 갱신되는 '위클리 보드', 그리고 전·후반기 각 한 번씩 참여할 수 있는 '하프 보드'를 통해 '고급 고유능력 변경권', '고유능력 선택 변경권' 등 구단 전력 강화에 핵심이 되는 아이템을 보상으로 얻을 수 있다. 또 '판타지 라인업', '승부 예측' 등 더욱 정교해진 시스템으로 실제 경기 결과와 연동되는 재미를 강화했으며, 랭킹 보상도 상향해 도전의 가치를 높였다.

이와 함께 권성욱 캐스터가 새로운 목소리로 합류했다. 야구를 비롯한 다양한 스포츠 분야에서 활약하고 있는 권성욱 캐스터는 특유의 현장감 넘치는 멘트로 게임의 재미와 몰입감을 높일 예정이다.

시즌 개막을 기념하는 다양한 이벤트도 마련됐다. 27일부터 게임에 접속만 해도 총 1000장의 선수 카드팩을 지급하는 혜택을 제공하고, 총 3번의 '2026 시즌 꾸러미' 선물을 통해 '구단 선택 에픽 선수팩'과 '나만의 시그니처 선수팩'을 지급한다. '구단 선택 에픽 선수팩'은 1차 꾸러미에서 얻을 수 있으며, '나만의 시그니처 선수팩'은 4월 10일부터 3차 꾸러미에서 얻을 수 있다.

더불어 신규 및 복귀 유저들의 빠른 안착을 돕기 위해 '팀 전력 스텝업' 이벤트도 시작한다. 현재 자신의 팀 전력에 맞춰 미션이 제공되며, 성장에 따라 순차적으로 도움이 되는 미션이 열리는 구조다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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