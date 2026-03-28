도끼♥이하이, 생일날 전격 열애 발표…'10년 인연의 결실'

[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 도끼와 가수 이하이가 열애설이 불거진 가운데, 이들의 10년 인연이 화제다.
28일 웹매거진 에이치아이피는 "도끼와 이하이가 열애 소식을 밝혔다"고 보도했다. 이어 "두 사람은 공동 설립한 레이블 '808 HI RECORDINGS'의 첫 싱글 'You & Me' 발매 소식과 함께 관계를 공식화했는데요. 신곡 'You & Me'는 느릿하고 농도 짙은 R&B·힙합 사운드를 바탕으로, 한층 성숙하고 직선적인 감정을 담아낸 트랙이죠. 두 사람의 서사가 담긴 신곡은 오늘 오후 6시에 공개됩니다"라고 밝혔다.
특히 이날은 도끼의 생일로 자신의 생일에 맞춰 이하이와 함께 듀엣곡을 발매한 건 이번이 두번째다.
도끼와 이하이의 인연은 2016년 부터다. 두 사람은 MBC '무한도전'에서 역사X힙합 프로젝트 '위대한 유산'에 함께 참여했다. 당시 유재석과 도끼는 '처럼'이라는 곡을 발표했고, 여기에 이하이가 피처링해 화제를 모았다.
이후 이하이는 도끼의 생일 기념 앨범에도 참여했다. 2017년 도끼가 자신의 생일을 기념해 발매한 새 앨범 '리본(Re Born)'에 이하이가 참여한 것. 이하이는 자신의 부분을 직접 작사 작곡 하기도 했다.
한편 도끼는 한국 힙합계를 대표하는 래퍼 겸 음악 프로듀서로 앞서 일리네어레코즈의 성공을 이끌며 국내 힙합계에 독립 레이블 운영 모델의 선례를 제시하기도 했다. 이하이는 SBS 오디션 프로그램 'K팝스타'에서 준우승을 차지한 이후 2012년 큰 스포트라이트를 받으며 데뷔했다.