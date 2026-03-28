나나, 강도 가해자와 법정서 만난다 “법이 이렇다니..많이 잘못 됐다” 분노
[스포츠조선 박아람 기자] 가수 겸 배우 나나가 자택 침입 강도 사건 재판을 앞두고 심경을 전했다.
나나는 28일 개인 계정을 통해 "뭔가 많이 잘못된 것 같다. 법이 이렇다고 하니 따를 수밖에 없는 현실이다. 잘 다녀올게요. 다들 많이 걱정하시는데 걱정 마세요. 잘하고 오겠다"며 "있는 그대로 사실만을 말할 것을 맹세합니다. 당신이 연기를 얼마나 잘하는지 잘 보겠다"고 밝혔다.
이날 법조계에 따르면, 의정부지법 남양주지원 제1형사부(부장판사 김국식)는 강도상해 혐의로 구속 기소된 30대 남성 A씨의 3차 공판을 오는 4월 21일 연다.
재판에는 A씨로부터 피해를 입은 나나와 그의 모친이 증인으로 출석할 예정이다.
증인신문은 피해자 측 요청에 따라 비공개로 진행된다.
A씨는 지난해 11월 15일 오전 경기 구리시 아천동에 위치한 나나의 주거지에 침입해 흉기로 나나와 모친을 위협하며 금품을 요구한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
당시 나나 모녀는 몸싸움 끝에 A씨를 제압하고 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
한편, A씨는 법정에서 주거지 침입 사실은 인정하면서도 강도 목적은 없었다는 취지로 주장했다.
이후 나나는 A씨를 상대로 무고 혐의 고소장을 경기 구리경찰서에 제출했다.
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