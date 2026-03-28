유재석, 여장하고 최대 위기 맞았다..."여기 위험한 길이네" ('놀뭐'…

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[스포츠조선 정안지 기자]'놀면 뭐하니?' 먹빼(먹고 빼는) 모임 최대 난관에 봉착한다.
오랜만에 '영기 엄마' 캐릭터를 꺼낸 이용진은 귀청이 떨어지도록 평화의 사이렌을 울려 웃음을 자아낸다. 랄랄은 본명 '유라' 이름이 들어간 '유라 엄마' 부캐를 선보인다. 얼굴과 지방 관리에 열심인 유라 엄마는 "요즘 내가 지나갈 때 다 쳐다 봐"라고 자랑한다.
그 가운데 유제니는 "융드욕정 배 너무 나왔다"라고 저격해 융드욕정을 발끈하게 만든다. 모두를 움찔하게 만든 지방 공격으로 후끈해진 분위기 속 유제니는 "맛있으면 0칼로리? 아니다. 먹고 움직여야 한다"라고 '먹빼 모임'의 취지를 밝힌다.
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유재석은 "여기 길이 너무 위험하네"라고 말하면서도 음식을 그냥 지나치지 못하는 모습을 보인다. 간신히 이성의 끈을 붙잡아보지만, 끝없는 먹거리의 축복에 계원들은 점점 흥분한다.
랄랄은 걱정하는 유재석에게 "지금 빼고 있는 거다. 걷고 있으니까"라면서 기적의 논리(?)를 전파한다. 이에 안심한 유재석은 "말하고 걷고 이게 다 에너지 쓰는 거다"라며 동의한다.
소식가 주우재는 먹는데 지쳐 영혼이 탈출한 모습을 보인다. 계원들은 시식은 살이 안 찐다며 계속 먹고, 주우재는 계원들을 향해 "언제 빼?"라고 외친다. 많이 먹은 만큼 걱정도 불어나고, 충격적인 몸무게 측정 결과가 나오며 관심을 집중시킨다.
'먹빼 모임' 최대 위기 군침 자극 시장 코스는 3월 28일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.
anjee85@sportschosun.com