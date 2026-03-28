'4년만 복귀' 이휘재 "섭외된 후 마사지 받아..그간 잘 지냈다면 거짓말" ('불후')
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 이휘재가 4년 만에 카메라 앞에 선 소회를 밝혔다.
28일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'에서는 '2026 연예계 가왕전'이 전파를 탔다.
이날 김신영&천단비, 랄랄, 문세윤, 개그콘서트 <챗플릭스> 팀, 박준형, 송일국&오만석(뮤지컬 <헤이그> 팀), 이찬석, 조혜련, 홍석천 등 10팀이 출격한 가운데 이휘재가 4년 만에 얼굴을 드러내 눈길을 끌었다. 홍석천은 "얼마나 보고 싶었는데, 그동안 어디에 있었는지 사과하시라"라며 분위기를 밝게 띄웠고 이휘재는 "죄송합니다"라며 고개를 숙였다.
이어 이휘재는 "정말 오랜만에 인사드린다. 잘 지냈다고 하면 솔직히 거짓말인 것 같다. 아내, 아이들과 한국을 오가면서 지냈고 개인적으로 많은 생각을 하는 시간이 됐다"라며 시청자들에게 인사했다. 또 "솔직히 말씀드리면 섭외 전화를 받은 후 마사지도 한 번 받았다"라고 덧붙였다.
한편 이휘재는 태도 논란을 비롯해 이웃과의 층간 소음, 아내 문정원의 놀이공원 먹튀 의혹과 뒷광고 논란 등 구설수에 올라 활동을 중단했다.
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