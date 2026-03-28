'버추얼 걸그룹' OWIS, 무대 밖에서도 '감다살' 바이브...퍼포 장인 증명
[스포츠조선 이게은기자] OWIS가 색다른 퍼포먼스 콘텐츠로 글로벌 팬들의 마음을 사로잡았다.
버추얼 걸그룹 OWIS(오위스, 세린·하루·썸머·소이·유니)는 지난 27일 Mnet 디지털 스튜디오 M2 유튜브 채널을 통해 데뷔 타이틀곡 'MUSEUM'(뮤지엄)의 '릴레이 댄스'와 '무브투퍼포먼스' 콘텐츠를 공개했다.
먼저 공개된 '릴레이 댄스'에서 OWIS는 프레피룩을 입고 등장했다. 멤버들은 한 줄로 서서 차례대로 춤을 추며 개개인의 뚜렷한 개성을 드러냈다. 기존의 정형화된 안무 대형에서 벗어나 멤버들끼리 서로 장난을 치거나 눈을 맞추는 등 화기애애한 팀워크로 반전 매력을 뽐냈다.
'무브투퍼포먼스' 영상에서는 데뷔 전 공개된 두 번째 콘셉트 포토의 연습복을 입고 등장해 시선을 모았다. 멤버들은 편안하면서도 활동적인 차림으로 실제 연습실을 연상시키는 분위기 속에서 타이틀곡 퍼포먼스를 선보였다.
특히 다섯 멤버가 하나가 된 듯 쏟아내는 파워풀 댄스와 흩어졌던 기억 조각을 모아 문을 여는 섬세한 손동작 등으로 몰입도를 높였다. 서정적인 곡의 분위기에 맞춘 부드러운 춤선과 대비되는 탄탄한 실력에 팬들의 호평이 이어지고 있다.
OWIS는 지난 23일 총 8곡이 수록된 미니 1집으로 데뷔한 5인조 버추얼 걸그룹이다. 팀명은 'Only When I Sleep'의 약자로 '오직 꿈속에서만 만날 수 있다'는 의미를 지닌다. 타이틀곡 'MUSEUM'은 기타 리프가 중독적인 미디엄 템포곡으로, 멤버 썸머가 작사에 참여했다.
한편 OWIS는 각종 음악 방송과 예능 프로그램, 온·오프라인 콘텐츠, 팝업스토어 등을 통해 활발한 데뷔 활동을 이어가고 있다.
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