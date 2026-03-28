유재석, 남자 '뼈말라' 등장...옷+신발 신고도 60kg "먹고 운동하자" ('놀뭐')

기사입력 2026-03-28 19:18


유재석, 남자 '뼈말라' 등장...옷+신발 신고도 60kg "먹고 운동하…

[스포츠조선 정안지 기자] 유재석이 '60.50kg 몸무게를 공개했다.

28일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 여사님들로 변장한 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 이용진, 랄랄과 함께 맛있게 먹고 즐겁게 빼는 '먹빼 모임'을 진행했다.

이날 유재석은 오랜만에 여장을 하고 강렬한 핫핑크색으로 의상부터 메이크업까지 깔맞춤한 채 '유제니'로 나섰다.

이어 마음만은 아직 소녀인 '융드욕정' 하하와 가슴이 뛰는 '화니 엄마' 허경환, 발차기를 잘하는 '장훈 엄마' 주우재, '영기 엄마' 캐릭터를 꺼낸 이용진과 '유라 엄마' 부캐를 선보인 랄랄과 만나 '먹빼(먹고 빼는) 모임'을 결성했다.

유제니는 "맛있으면 0칼로리? 아니다. 우리는 맛있게 먹고 산책도 하면서 또 먹고. 먹고 빼고 안 찌는 거다"라고 '먹빼 모임'의 취지를 밝혔다.


유재석, 남자 '뼈말라' 등장...옷+신발 신고도 60kg "먹고 운동하…
먼저 체중을 측정, 유라 엄마는 "옷 벗고 하냐. 지금 옷이 6kg이다"라며 머뭇거려 웃음을 자아냈다.

이에 장훈 엄마가 가장 먼저 몸무게를 측정, 75kg이었다. 이어 화니 엄마는 79.3kg, 윤재 엄마는 75.75kg, 융드욕정은 74.95kg이였다.

그리고 유제니가 체중계 위에 올랐고, 60.50kg이었다. 이에 융드욕정은 "신발을 신고도 60kg이 나온다"라면서 놀랐고, 윤재 엄마는 "뼈 말라다"라고 했다.


마지막으로 유라 엄마는 "안경이랑 옷이랑. 코도 남의 코니까 5kg이다"라면서 머뭇거렸고, 유제니는 "걱정하지 마라"고 했다. 이에 유라 엄마는 "에라 모르겠다"라면서 몸무게를 측정했지만, 이내 소리를 지른 채 황급히 체중계에서 내려와 폭소를 자아냈다.

이에 장훈 엄마는 "내가 졌다"라고 했고, 유라 엄마는 옷과 신발을 벗고 다시 측정, 77kg이었다. 이때 자막에는 '랄랄 77kg→73kg,2주만 4kg 감량 성공' 기사 제목과 함께 원상 복귀라고 적어 웃음을 유발했다.

anjee85@sportschosun.com

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