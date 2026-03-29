박명수, '놀면 뭐하니?' 고정 포기 "너무 하고 싶지만 내가 봐도 아냐"
[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박명수가 '놀면 뭐하니?' 고정 출연 의사에 대해 밝혔다.
27일 유튜브 채널 '할명수'에서는 '죄송합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
제작진은 박명수 몰래 기자들을 초대, 박명수 기자간담회를 준비했다. '할명수'와 '라디오쇼' 중 어떤 프로그램이 더 우선순위에 있냐는 질문에 대해서는 "보통 옵션으로 묶어서 간다. '할명수'와 '라디오쇼'를 묶더라. 어떤 게 낫다고 하기 어렵다. 둘 다 제 이름을 걸고 있기 때문에"라고 밝혔다.
이에 한 기자는 "'무한도전'은 어떠냐"고 물었지만 박명수는 "'무한도전'은 다 지나가지 않았냐"고 밝혀 웃음을 안겼다.
또 다른 기자는 "만약 김태호PD가 새 프로그램을 하면 어떠냐"고 물었고 박명수는 "김태호PD는 길게 안 쓰더라. 길어야 8주다"라고 토로했다.
'놀면 뭐하니?' 고정 출연 의사도 밝혔다. "고정 출연 제안이 온다면 참여 의향이 있냐"는 질문에 "너무 있다"고 솔직히 밝힌 박명수. 하지만 박명수는 "근데 '놀면 뭐하니?' 색깔이 취지하고는 다르게 흘러 갈 거라는 생각이 들어서 제가 봐도 제가 고정을 한다는 건 아닌 거 같다"고 고사했다.
탁재훈, 신동엽, 유재석 등 타 연예인 채널 중 라이벌로 생각하는 채널에 대해서는 "라이벌은 없다. 저희는 다르다. 보통 앉아서 토크하지 않냐. 나는 여기저기 돌아다니고 매연 먹고. 다른 채널들은 앉아서 꿀 빤다. 토크나 2시간 하지 않냐"고 토로해 웃음을 안겼다.
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