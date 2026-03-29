랄랄, 다이어트 성공하자마자 요요왔다...79.9kg 몸무게 복귀 ('놀뭐')

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[스포츠조선 이우주 기자] '놀면 뭐하니?' 하하, 허경환, 랄랄이 먹은 만큼 빼는 데 실패, '돼지 팀'의 단결력을 보여주며 웃음을 안겼다.
여장을 하고 '먹빼 모임' 계주 '유제니' 여사로 출격한 유재석은 분홍색 의상을 입고 꽃미모를 뽐냈다. 관리에 열심인 '유라 엄마' 랄랄과 '윤재 엄마' 이용진이 모임에 먼저 나와 있었고, 이어 '융드욕정' 하하, '화니 엄마' 허경환, '장훈 엄마' 주우재가 요란하게 합류했다. 유재석은 "융드욕정 배 너무 나왔다"라며 하하를 디스했고, 하하는 "내 욕정의 배야!"라고 받아치면서 "남자들이 딱 싫어할 상이야"라고 '유제니'의 외모를 지적해 웃음을 자아냈다.
먼저 계원들은 몸무게를 기록했다. 주우재는 75kg, 허경환은 79.3kg, 이용진은 75.75kg, 하하는 74.95kg이 나왔다. 유재석은 60.5kg로 혼자 앞자리부터 다른 체중이 나와, 계원들로부터 "뼈말라다"라며 부러움을 샀다. 랄랄은 코 성형 무게(?) 걱정을 하더니 77kg이 나왔다. 며칠 전 다이어트로 2주 만에 77kg에서 74kg으로 감량했다는 랄랄의 기사가 다시 '원상 복귀'로 정정돼 눈길을 끌었다.
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길쭉한 '멸치 팀'에 비해 짧은 '돼지 팀'은 고전했다. 다리 찢기 게임에서 허경환은 짧은 다리로 처절한 사투를 벌였다. 하하는 허경환의 양말을 늘리는 '돼지 발톱 연장' 기술로 다리 길이를 보완했지만 게임에서 패배했다. 유재석은 게임 중 성별 논란(?)에 휩싸였다. 하하는 다리를 찢는 유재석을 거들다가 하체를 만졌고 "언니 이거 뭐야?"라며 몰아갔다. 당황한 유재석은 "아니야. 돈 넣어놔서 그런거야"라고 해명했지만, 모두가 '언니의 비밀'에 술렁였다.
열심히 뺀 계원들은 마지막 '먹기'로 마무리했다. 식당 입장 전 체중 측정에 들어갔고, 유재석, 주우재, 이용진은 모두 감량에 성공했다. 그러나 하하, 허경환, 랄랄은 오히려 체중이 증가했다. 같이 먹고 같이 운동했는데 '멸치 팀'만 빠지고, '돼지 팀'만 찌는 결과가 나온 것. 랄랄은 "이게 체질이야", "걸어서 돌아가면 다시 빠질거야"라고 능청을 떨었다. 계원들은 살을 빼서 다시 만나기로 하고, 웃으면서 다음 모임을 기약했다.
다음 방송 예고편에서는 '찰스 왕세자' 닮은꼴 '김해 왕세자' 양상국이 보디가드 유재석, 주우재와 왕실견 하하, 허경환을 이끌고 등장, 권력을 누리는 모습이 그려지며 관심을 집중시켰다. MBC '놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.
wjlee@sportschosun.com