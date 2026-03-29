'불후' 이휘재, 4년만에 눈물로 복귀 "미흡했고 모자랐고 실수했다"

[스포츠조선 백지은 기자] 방송인 이휘재가 '불후의 명곡'으로 4년 만에 방송을 통해 모습을 드러내 그간의 근황을 전했다. 그리웠던 무대에서 눈물을 쏟으며 진심을 보인 가운데, 현장에 있던 관객뿐 아니라 대중도 박수로 그를 위로했다.
이휘재는 28일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡'에 출연했다. 이날 방송은 '2026 연예계 가왕전'으로 꾸며진 가운데, 이휘재는 김신영&천단비, 랄랄, 문세윤, 개그콘서트 '챗플렉스' 팀, 박준형, 송일국&오만석(뮤지컬 '헤이그' 팀), 이찬석, 조혜련, 홍석천 등과 함께 출연했다.
특히 이날 방송은 이휘재가 무려 4년 만의 방송 복귀작이라는 점에서 방송 전부터 많은 시청자들의 이목을 집중시켰다. 이휘재는 섭외 소식이 기사화가 되며 대중의 부정적 여론이 형성된 것에 대해 "예상은 했다. 너무 폐를 끼치는 것 같아서 제작진께 안 나가도 괜찮다고 연락을 드렸지만 고맙게도 힘을 주셨다"라고 속마음을 전했다.
그러면서 "미흡했고 모자랐고 또 실수했다"라며 "그건 본인 자신이 가장 잘 안다. 시간을 되돌릴 수는 없지만 지금 무언가를 주시면 최선을 다하는 것밖엔 없겠다고 생각을 했다"라고 방송 출연을 결심하게 된 이유도 전했다.
긴장한 기색을 숨기지 못한 채 무대에 오른 이휘재는 "감사하고 죄송하다. 방송국에 와서 제 이름이 다시 띄워질 거라고는 상상도 못 했다"라고 눈시울을 붉히며, 최호섭의 '세월이 가면'을 열창했다. 3주 전에 가위까지 눌렸다는 이휘재는 어느 때보다 간절한 모습으로 무대를 마쳤으며, '여전히 부족하지만 여러분 앞에 설 수 있어 진심으로 감사합니다'라는 메시지도 전해졌다.
이러한 이휘재의 진심이 담긴 무대는 스튜디오를 감동으로 가득 채웠다. 눈물을 보이는 관객들뿐만 아니라 함께한 동료 연예인들도 눈물을 보였다. 박성광은 "신인 때 도움을 많이 받았다"라고, 이상훈은 "우리가 본 선배님은 정말 좋은 분"이라고 밝혔다. 진심이 전해지며, 이휘재는 관객들의 선택을 받아 문세윤을 제치고 1승을 거두며 생존했다.
방송 직후 네티즌 또한 유튜브 등에 "'불후의 명곡' 시청한 것 중 오늘이 가장 기억에 남는다", "힘내세요. 응원합니다", "오랫동안 기다렸습니다", "진심으로 열창하시는 모습에 눈물이 난다" 등 응원 메시지를 전했다.