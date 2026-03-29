백도빈, 육아 위해 연기 내려놨는데…사춘기 子에 상처 "친구들 앞에서 피하더라"

27일 정시아의 유튜브 채널에서는 '정시아 서우와 함께한 눈물의 전시회. 울음버튼 눌린 이유?(+서우 할아버지 썰)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
정시아는 미술을 전공하는 딸 서우 양과 전시회를 갔다. 가족에 대한 이야기를 다룬 작품을 보던 정시아 모녀. 정시아는 사춘기가 찾아오면서 멀어지는 딸과 아빠의 이야기를 보고 "이거는 준우다. 경기 끝나고 준우는 학교 보스를 타고 이동한다. 준우 아빠는 자기 차로 이동하고. 근데 휴게소에서 만난 거다. 아빠는 뭐라도 사주려고 거기 다른 농구부원들이랑 있으니까 다가갔는데 안 왔으면 하는, 살짝 피하더라"라고 폭로했다.
정시아는 "준우 아빠가 상처 받았는데 (아들의) 마음은 파파보이처럼 보이는 게 싫은 거다. 아빠랑 너무 친한 아이로 보이는 게 그 나이 때는 그렇지 않냐. 상남자처럼 보이고 싶어 하니까. 그래서 약간 섭섭해하더라"라고 밝혔다.
계속 작품 해설을 읽던 정시아는 돌아가신 아버지를 떠올리며 눈물을 훔쳤다. 정시아는 "준우 낳고 한 달 좀 있다가 아빠가 돌아가셨다. 준우 낳으면서 이제 조금 부모님의 마음을 알겠을 때, 이제야 조금 효도를 하려고 할 때 돌아가셔서 사실 많이 죄송하다. 그전에는 철없이 살았으니까 엄마 아빠 마음을 몰랐는데 알만하니까 안 계신 것"이라고 밝혀 안타까움을 자아냈다.