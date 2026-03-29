방탄소년단, 숨소리까지 들리는 생생한 선혜원 라이브…'스윔' 라이브 클립

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[스포츠조선 백지은 기자] 방탄소년단(BTS)이 한국의 멋을 살린 라이브 클립을 공개했다.
방탄소년단은 지난 20일 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매했다. 한국을 대표하는 '아리랑'을 제목으로 내세워 팀의 뿌리와 2026년 현재 일곱 멤버가 느끼는 정서를 음악으로 풀었다. 시대를 초월해 대중의 마음에 남은 민요 '아리랑'처럼 이번 앨범 또한 시공간을 넘어 많은 이들에게 깊은 울림을 전하고 오래 기억되기를 바라는 마음이 녹아 있다.
'아리랑'은 전 세계 주요 차트에서 두각을 나타내고 있다. 한터차트 기준 초동(발매 후 일주일간 판매량) 416만 9464장으로 팀 자체 최고 기록을 새로 썼다. 타이틀곡 '스윔'은 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌'에서 8일 연속(20~27일) 1위를 지켰다. 또한 영국 오피셜 차트 '오피셜 앨범 톱 100'(3월 27일~4월 3일 자)에 1위로 진입했고 '스윔'은 '오피셜 싱글 톱 100' 2위에 오르며 팀 신기록을 경신했다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com