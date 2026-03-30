[인터뷰②]씨야 "후배들 보면서 챌랜지 배울 것…5월 정규앨범도 발매"

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 씨야가 신곡 소개와 함께 향후 활동에 대해 귀띔했다.
이번 신곡 '그럼에도 우린'은 15년 공백과 재결합의 의미를 담은 발라드 곡으로, 세 멤버가 직접 작사에 참여했다. 특히 전면 한글 가사로 채웠다는 점ㄹ이 관심사다.
이보람은 "멜로디 자체가 한국적인 정서와 사랑 이야기를 담고 있다"며 "영어보다는 한글 가사 하나하나로 진심을 담고 싶었다"고 밝혔다. 남규리 역시 "가장 한국적인 것이 세대를 막론하고 많은 분들이 저희 음악을 사랑해주신 이유라고 생각한다"고 말했다.
씨야는 이번 활동에서 데뷔 이후 처음으로 팬미팅도 진행한다. 음원 발매 당일인 30일 서울 종로구 '이들스'에서 팬들과 만날 예정이다.
남규리는 "150명을 초대했는데, 시간이 많이 지난 만큼 걱정이 있었다"며 "그런데 매진 소식을 듣고 확인했다"며 운을 뗐다.
이어 "그 150명이 1500명, 1만5000명 이상의 가치로 느껴졌다"며 "숫자보다 그 자리에 와준 한 사람 한 사람이 더 크게 다가왔다"며 감격스러워 했다.
또 "한 분이라도 직접 찾아와주신다면 그 자체로 감사한 일"이라고 덧붙였다.\
변화한 음악 환경에 대한 인식도 드러냈다. 남규리는 "요즘 후배들은 퍼포먼스, 라이브, 다양한 콘텐츠까지 모두 소화한다"며 "릴스, 쇼츠, 챌린지 등 새로운 홍보 방식도 인상적"이라고 말했다. 이어 "그런 부분을 보면서 배워야겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.
향후 활동 방향에 대해서는 '지속성'과 '화합'을 강조했다. 김연지는 "팬들과의 관계 속에서 진정성을 이어가는 것이 중요하다고 생각한다"고 했고, 남규리는 "함께할 수 있는 기회가 있다면 계속 이어가고 싶다"고 말했다.
이보람도 "시간이 오래 지났다는 걸 크게 체감하지 못했다"며 "자연스럽게 다시 연결된 느낌이었다"고 거들었다.
씨야는 30일 오후 6시 신곡 '그럼에도 우린'을 각종 음원사이트를 통해 발표한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com