전소미, JYP 연습생 성교육 폭로..."중요한 건 다 빼고 설명"
[스포츠조선 조윤선 기자] 전소미가 JYP 연습생 시절 성교육을 받았다고 밝혔다.
최근 SBS '아니 근데 진짜!'는 '밥 먹는 데 쪽에 있다니? 전소미 VS 카이, 소속사 두고 불붙은 팽팽한 신경전'이라는 제목의 예고 영상을 공개했다. 영상에는 게스트로 전소미가 출연했다.
이날 이수지는 "JYP가 가장 엄한 게 뭔 줄 아냐. 연습생 교육을 받는 게 67개 정도 된다고 한다"며 운을 뗐다. JYP 출신 전소미는 "인성교육, 성교육, 해킹 교육도 받는다"고 설명했다.
이상민은 "아이돌 연습생 하다 보면 '이런 거까지 왜 배워야하지?'라는 게 있지 않냐"고 물었고, 전소미는 "성교육이었다"고 답했다. 이어 "나는 이미 집에서 성교육을 잘 받았다. 받아본 입장에서 JYP에서 성교육을 받는데 뭔가 중요한 건 다 빼고 이야기하더라"고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.
한편 이수지는 "카이도 어릴 때부터 활동하지 않았냐. JYP 앞에 가서 기싸움했다는 썰이 있다"며 언급했다. 이에 카이는 "SM이 청담사거리 위에 있으면 JYP는 옆에 있었다. 밥 먹는 쪽에 있었다"고 말했다.
그러자 전소미는 "그건 좀.. 밥 먹는 쪽에 있다니"라며 발끈했고, 카이는 "도넛집 앞에 있지 않았냐. 도넛 먹으러 가지 않는 이상 그쪽은 가지 않았다"며 맞섰다.
전소미는 "우리는 오히려 반대로 이야기한다. 우리는 청담사거리 메인 거리에 있었고, SM은 살짝 빗겨나 있었다"며 주장했고, 카이는 "우리는 심지어 대로변이었다"며 받아쳐 웃음을 자아냈다. 이어 "밥 먹으러 가면 JYP 연습생들이 리듬 타면서 내려온다. 그러면 우리는 멀쩡히 가다가도 갑자기 (리듬 타는) 시동을 걸었다"고 전해 폭소케 했다.
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