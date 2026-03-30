'나혜미♥' 에릭은 아들 안고, 이민우는 결혼식서 딸과 의자춤..아빠 된 신화 '뭉클' [SC이슈]
[스포츠조선 조윤선 기자] 신화 이민우의 결혼식에서 뭉클한 장면이 펼쳐졌다.
이민우는 29일 서울 중구에 위치한 한 호텔에서 11세 연하의 재일교포 3세 이아미와 결혼식을 올렸다. 사회는 신화 멤버 전진과 앤디가 맡았으며, 축가는 자이언티와 거미가 불렀다.
하객으로는 신화 멤버들을 비롯해 코요태 신지, 김종민, 방송인 장성규, 박경림, 가수 환희, 브라이언, 아유미, 박서진 코미디언 지상렬, 박명수, 클릭비 김상혁, 마이티마우스 쇼리 등이 각계 동료들이 참석해 자리를 빛냈다.
신화의 'Brand New'에 맞춰 입장한 이민우는 짧은 댄스까지 곁들이며 여유로운 신랑의 면모를 뽐냈다. 2부에서는 첫째 딸과 함께 신화의 'Wild Eyes'에 맞춰 의자춤을 선보여 하객들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다.
이날 결혼식에는 음주 운전으로 물의를 빚고 자숙 중인 신혜성을 제외한 신화 멤버 전원이 한자리에 모여 이민우의 새출발을 축복했다. 에릭·나혜미, 전진·류이서, 앤디·이은주는 부부 동반으로 참석했으며, 김동완도 함께해 우정을 과시했다.
특히 오랜만에 모습을 드러낸 에릭은 아들을 품에 안은 채 등장해 시선을 사로잡았다. 인자한 미소를 머금은 그의 모습에서는 자상한 아빠의 분위기가 자연스레 묻어나 훈훈함을 더했다.
또한 에릭, 전진, 앤디, 김동완은 이민우, 이아미와 함께 신화 전매특허 포즈로 단체 사진을 남기며 변함없는 의리를 드러냈다.
한편 이민우는 지난해 이아미와 혼인신고를 마치며, 신화 멤버 중 네 번째 '품절남'이 됐다. 그는 싱글맘이었던 이아미의 6세 딸을 친양자로 입양했으며, 지난해 12월에는 둘째 딸을 품에 안아 두 딸의 아빠가 됐다. 현재는 가족과 함께 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에 출연 중이다.
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