"연기대상 전날에도 배달"…권화운, 흐트러짐 없는 '바른 청년'[SC리뷰…

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 권화운이 철저한 자기관리와 끝없는 도전으로 '갓생러 배우'의 정석을 보여주며 주목받고 있다.
러닝 입문 6개월 만에 풀코스 마라톤 '서브3'를 달성하고, 1년 만에 13회의 풀코스를 완주하는 등 연예계 최고 수준의 기록을 세운 그는 "러닝을 통해 인생이 바뀌었다"고 밝히며 건강한 긍정 에너지를 전파해 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.
특히 남는 시간마다 배달 아르바이트를 병행하며 자신의 삶을 책임지는 모습으로 놀라움을 안겼다. 그는 "연기대상 날에도 저녁 전까지 배달하고, 밤에는 턱시도를 입고 시상식에 참석했다"고 밝혀 출연진의 감탄을 자아냈다.
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권화운이 보여준 일상에서의 꾸준함과 극한 속에서의 집요함은 단순한 체력을 넘어 정신력, 그리고 오랜 시간 쌓아온 자기관리의 결과였다. 이 같은 과정 중심의 태도는 연기에도 그대로 이어졌다. 권화운은 캐릭터 분석과 감정선 구축을 위한 철저한 준비를 바탕으로, 작품마다 현실감 있는 연기와 안정적인 표현력으로 인물의 서사를 설득력 있게 완성해왔다.
특별한 순간이 아닌 반복되는 하루 속에서 스스로를 단련해온 권화운의 삶은 배우를 넘어 하나의 라이프스타일로 주목받고 있다. 끊임없이 자신을 확장해 나가고 있는 권화운이 앞으로 어떤 작품과 새로운 도전으로 시청자들을 만날지 기대가 모이고 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com