황석희, 성범죄 전과 논란에 SNS 빛삭…법적 검토 입장문만 덩그러니

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 성범죄 전력 논란이 불거진 황석희 번역가가 SNS 게시물을 대거 정리했다.

Advertisement

30일 오후 기준 황석희의 SNS에는 기존 일상 게시물이 모두 삭제되고 입장문만 남은 상태다. 프로필에 기재된 '번역가, 남편, 아빠, 복서' 등의 소개 문구만 유지된 채 계정이 정리된 모습이다.

앞서 이날 디스패치 보도를 통해 황석희가 2005년 강제추행치상 및 상해 혐의, 2014년 준유사강간 혐의로 각각 집행유예 판결을 받은 전력이 알려지며 논란이 확산됐다.

이와 관련해 황석희는 SNS를 통해 "현재 관련 사항에 대해 변호사와 검토를 진행 중"이라며 "보도 내용 중 사실과 다른 부분이나 확인되지 않은 내용, 또는 법적 판단 범위를 벗어난 표현이 있을 경우 정정 및 대응을 검토하겠다"고 입장을 밝혔다. 이후 기존 게시물을 삭제하며 계정을 정리한 가운데 논란 이후 행보에 관심이 쏠리고 있다.

Advertisement

한편 황석희는 영화 '웜바디스', '데드풀', '프로젝트 헤일메리' 등 다수 작품 번역으로 이름을 알렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com