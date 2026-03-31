신수원 '사랑의 탄생', 피렌체한국영화제 최우수작품상 수상..'경주기행'도 관객상 '호평'

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[스포츠조선 조지영 기자] 영화 '사랑의 탄생'(신수원 감독, 준필름 제작)과 영화 '경주기행'(김미조 감독, 스튜디오하이파이브 제작)이 제24회 피렌체한국영화제에서 각각 최우수 작품상과 관객상을 수상하며 한국 영화 위상을 높였다.

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피렌체한국영화제는 유럽 중심 도시 중 하나인 이탈리아 피렌체에서 20년 이상 이어진 한국 영화 축제로 피렌체 전역의 다양한 장소에서 상영과 행사가 열리며 한국과 이탈리아 문화 간의 교류 및 이해를 넓히는 축제이다. 특히 피렌체한국영화제는 매년 양질의 프로그램을 기획하고, 이창동, 봉준호, 김지운, 임상수, 나홍진, 송강호, 이병헌, 전도연, 이정재, 박해일, 황정민 등 화려한 한국 영화인 초청 라인업을 자랑하는 전 세계가 주목하는 영화제로 명성을 쌓아가고 있다.

이러한 피렌체한국영화제가 지난 19일부터 28일까지 진행됐고 폐막식에서 신수원 감독의 신작 '사랑의 탄생'에 최우수 작품상 수상을, '경주기행'에 관객상을 수여하며 의미를 높였다.

'사랑의 탄생'은 사회로부터 인정받지 못한 돌연변이들의 목적 없는 동행이 서로의 상처를 치유하는 여행이 되는 여정을 담은 작품이다. 한현민, 이주영이 출연했고 '명왕성' '마돈나' '오마주'의 신수원 감독이 메가폰을 잡았다.

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'사랑의 탄생'으로 피렌체한국영화제 최우수 작품상을 수상한 신수원 감독은 지난 2013년 '명왕성' 초청 당시 심사위원상 수상, 2016년 '마돈나'로 심사위원상·관객상, 2020년 '젊은이의 양지'로 관객상 수상, 2022년 '오마주'로 심사위원상까지 수상하는 등 작품성을 인정받았다. 이번 피렌체한국영화제 5번째 수상 기록을 세우며 한국 영화 위상을 높였다.

피렌체한국영화제 심사위원단은 "'사랑의 탄생'은 수사에 기대지 않고 현실의 주변화된 삶을 설득력 있게 그려내며, 기이한 주인공의 시선을 통해 정체성과 소속이라는 개념 자체를 내부로부터 질문한다. 또한 잘 조명되지 않았던 한국의 주변부를 비추며, 그곳의 사회적, 경제적 긴장을 여과 없이 드러낸다"고 밝혔다.

관객상을 수상한 '경주기행' 또한 전 세계 관객으로부터 호평을 얻어 눈길을 끈다. '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 을 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 모녀의 특별한 가족 여행기를 다룬 작품이다. 이정은, 공효진, 박소담, 이연 등이 출연했고 신예 김미조 감독이 메가폰을 잡았다.

한국 고유의 정서가 잘 녹아든 경주를 배경으로, 배우들의 강렬한 연기 시너지와 김미조 감독의 탄탄하면서도 섬세한 연출력이 어우러지며 깊은 인상을 남긴 한국 영화로 인정을 받았다.

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피렌체한국영화제에서 공개된 '경주기행'에 대해 영화 평론가 카테리나 리베라니는 "코믹하면서도 초현실적인 상황들이 개인의 고통과 맞물려 전개되는 작품"이라고 평했고 피렌체한국영화제 장은영 부위원장 역시 "관객들은 가족 중심의 서사를 높이 평가했고, 배우들의 연기 앙상블이 매우 감동적"이라며 "해외에서는 잘 알려지지 않는 도시의 모습이 이탈리아 관객들에게는 큰 매력으로 다가왔다"고 뜨거운 반응을 전했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com