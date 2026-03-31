이민우, 결혼식 이틀만에 입 열었다..'신혜성 불참'엔 침묵 "인생 새출발" [전문]

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 신화의 이민우가 결혼 이틀차 소감을 밝혔다.

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31일 이민우는 "결혼식을 무사히 마치고 한 가정의 가장으로 새로운 출발을 하게 됐다"라며 결혼식 소감을 전했다.

이민우는 "10대와 20대, 그리고 지금까지 모든 순간을 함께해주신 팬 여러분께 가장 먼저 인사를 전한다"며 맨먼저 팬들에게 감사인사 했다.

이어 "제 인생의 새로운 챕터를 따뜻하게 지켜봐 주셔서 감사합니다. 앞으로도 멈추지 않고 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠다. 조만간 좋은 음악과 무대로 다시 인사드리겠다"고 전했다.

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마지막으로 이민우는 "늘 고맙고, 사랑한다귤"이라며 예비신부에서 아내가 된 이아미에 대한 애정도 드러냈다.

앞서 29일 이민우는 서울 모처에서 재일교포 3세 이아미 씨와 비공개 결혼식을 올렸다.

이민우와 이아미의 결혼식은 가족과 가까운 지인들만 참석한 가운데 진행됐다.

이날 결혼식에는 신화 멤버들도 함께해 의미를 더했다. 전진과 앤디가 사회를 맡았으며, 가수 거미와 자이언티가 축가를 불러 축복의 무대를 꾸몄다.

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이로써 이민우는 신화 멤버 중 네 번째로 결혼에 골인하며 '품절남' 대열에 합류하게 됐다.

이민우는 이미 두 딸의 아버지로, 가족과 함께 새로운 출발을 알리며 감동을 더했다. 두 사람은 지난해 12월 둘째 딸을 품에 안은 바 있다.

한편 이민우의 결혼식에 멤버들이 한자리에 모인 가운데, 신혜성의 불참을 둘러싼 관심이 연일 이어졌다.

이민우는 이에 대해 다른 언급이 없었으나, 김동완은 자신의 SNS를 통해 "조용히 살고 싶다는 선택에 왜 자꾸 의미를 부여하려 할까. 그 사람의 삶이다. 빚을 진 것도, 설명할 의무도 없다"고 밝혔다.

이하 이민우 SNS 글 전문

안녕하세요, 이민우입니다.

결혼식을 무사히 마치고 한 가정의 가장으로 새로운 출발을 하게 되었습니다.

10대와 20대, 그리고 지금까지 모든 순간을 함께해주신 팬 여러분께 가장 먼저 인사를 전합니다.

제 인생의 새로운 챕터를 따뜻하게 지켜봐 주셔서 감사합니다.

앞으로도 멈추지 않고 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠습니다. 조만간 좋은 음악과 무대로 다시 인사드리겠습니다.

늘 고맙고, 사랑한다귤

shyun@sportschosun.com