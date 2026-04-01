김구라, 전처 빚 17억 상환 뒤늦은 심경 "액수 속여, 돌아버린다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김구라가 전처와의 이혼 배경에 얽힌 '빚 문제'를 다시 꺼내며 솔직한 심경을 밝혔다.

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지난달 31일 방송된 TV조선 예능 'X의 사생활'에서는 JTBC '이혼숙려캠프'에 출연했던 이혼 2년 차 부부 진현근·길연주가 등장해 결혼 생활과 파탄 과정을 털어놨다.

특히 길연주는 결혼 이후 뒤늦게 알게 된 남편의 채무 문제를 고백하며 충격을 안겼다. 그는 "처음엔 300만원 정도였는데, 다음 달엔 1000만원, 결국 총 5000만원까지 불어났다"며 "혼인신고 이후엔 나에게도 독촉장이 날아왔다"고 밝혔다.

이 이야기를 듣던 김구라는 자신의 과거를 떠올리며 공감과 동시에 강한 어조로 일침을 날렸다. 그는 "저도 사실 이런 문제 때문에 이혼했다"며 "액수가 17억원으로 알려져 있는데, 처음에는 10억원 정도였다가 점점 불어났다"고 털어놨다.

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이어 김구라는 채무 문제의 핵심을 '거짓말'로 짚었다. 그는 "중요한 건 채무액을 정확하게 말하지 않는 경우가 있다는 것"이라며 "거짓말이 또 다른 거짓말을 낳는다"고 강조했다. 그러면서 "300만원에서 5000만원까지 늘어나는 동안 몇 번이나 숨기고 속인 거냐"며 답답함을 드러냈다.

특히 그는 "차라리 처음부터 솔직하게 말했어야 한다. 나는 진짜 이해가 안 간다"고 목소리를 높였다. 이어 "내가 이렇게 말하는 이유는 나도 그 상황을 겪어봤기 때문"이라며 "당사자는 정말 돌아버린다"고 당시의 심정을 솔직하게 표현했다.

한편 김구라는 1997년 일반인 여성과 결혼해 아들 그리를 낳았지만, 전처의 빚 문제와 재산 가압류 등을 겪은 끝에 2015년 이혼했다. 당시 김구라는 전처의 빚 17억 원을 약 3년 만에 모두 상환하기도 했다.

현재 김구라는 2020년 12세 연하 비연예인과 재혼해 2021년 늦둥이 딸을 얻었다.

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olzllovely@sportschosun.com