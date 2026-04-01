모든 혐의 털어낸 백종원, 1년만에 유튜브 복귀 선언 "억지 민원 고발에 잃어버린 시간"

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[스포츠조선 이지현 기자] 더본코리아 대표 백종원이 논란 이후 중단했던 유튜브 활동 재개를 공식화하며 복귀 신호탄을 쐈다.

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백종원은 지난달 31일 서울 강남구에서 열린 더본코리아 정기 주주총회와 이후 기자간담회에서 "지난해 수많은 억지 민원과 고발로 잃어버린 1년을 보냈다"며 "거의 모든 의혹이 무혐의로 나오면서 이제 작년에 하지 못한 활동을 다시 시작하고 있다"고 밝혔다.

특히 그는 유튜브 복귀 계획을 분명히 했다. 백종원은 "해외에서 한식에 대한 관심이 매우 높다"며 "유튜브를 통해 한식 조리법을 적극적으로 알릴 예정"이라고 강조했다. 방송 활동 중단 이후 약 1년 만의 콘텐츠 재개 선언으로, 글로벌 시장을 겨냥한 전략적 행보로 해석된다.

다만 방송 복귀에 대해서는 신중한 태도를 유지했다. 그는 "방송 출연은 아직 생각이 없지만, 무혐의 결과가 나오고 있는 만큼 향후 고려는 해볼 것"이라며 "지금은 한식을 해외에 알리는 데 중요한 시기"라고 선을 그었다.

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또한 백종원은 논란 재발 방지에 대한 강경 대응 의지도 드러냈다. 그는 "주주와 점주의 피해가 반복되지 않도록 음해와 공격을 일삼는 일부 유튜버와 단체에 대해 끝까지 법적 책임을 묻겠다"고 밝혔다.

한편 앞서 백종원과 더본코리아는 '빽햄' 가격 논란을 시작으로 원산지 표시, 식품위생, 관세법 위반 의혹 등에 휩싸이며 '오너 리스크' 논란을 겪었다. 이에 백종원은 "모든 책임은 나에게 있다"며 방송 활동을 중단하고 경영에 집중하겠다고 밝힌 바 있다. 이후 수사기관은 관련 의혹 상당수에 대해 무혐의 또는 불입건 처분을 내렸다.

olzllovely@sportschosun.com