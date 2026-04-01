'악마는 프라다를 입는다2' 감독 "메릴 스트립 없는 속편, 고려 대상조차 아니었다"

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[스포츠조선 조지영 기자] 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'(데이비드 프랭클 감독)가 20년 만에 전설적인 캐릭터 미란다로 돌아온 할리우드 명배우 메릴 스트립의 스틸을 공개했다.

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'크레이머 대 크레이머'로 제52회 아카데미 여우조연상을 수상한 메릴 스트립은 1983년 '소피의 선택', 2012년 '철의 여인'으로 여우주연상을 거머쥐며 아카데미 3관왕의 영예를 안았다. 또한 '악마는 프라다를 입는다'를 비롯해 '맘마미아!' 시리즈, '더 기버: 기억 전달자' '숲속으로' '우먼 인 할리우드' 등 수많은 작품에서 독보적인 존재감을 입증, 아카데미 시상식 역대 최다인 21회 노미네이트라는 전무후무한 기록을 쌓아 올리며 명실상부 할리우드 최정상의 자리를 굳건히 지키고 있다.

특히 '배우들의 배우'라 불리며 줄리아 로버츠, 줄리안 무어, 제니퍼 로렌스, 조디 포스터 등 할리우드 대표 배우들의 롤모델로 꼽히는 메릴 스트립이 20년 만에 가장 대표적인 캐릭터 '미란다로 돌아온다는 소식은 그 자체만으로 전 세계 영화 팬들을 열광케 하고 있다.

'악마는 프라다를 입는다 2' 메릴 스트립은 디지털로 재편되는 미디어 환경 속에서 위기에 처한 미란다의 모습을 통해 또 한 번 관객에게 유쾌한 웃음과 공감의 메시지를 전할 예정이다.

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전편에 이어 연출을 맡은 데이비드 프랭클 감독은 "메릴 스트립 없는 속편은 고려 대상조차 아니었다"면서 "그가 이번 영화의 핵심"이라고 강조하며 배우에 대한 굳건한 신뢰를 표했다. 각본가 엘린 브로쉬 맥켄나 역시 "메릴은 예리한 질문과 통찰력 있는 아이디어를 제시하는 환상적인 협업자"라고 극찬을 아끼지 않았다.

메릴 스트립은 20년 동안 런웨이 매거진을 지켜온 미란다에 대해 "여전히 영리하고, 자신과 팀을 빈틈없이 컨트롤하는 인물"이라며 일에 대한 변하지 않는 열정과 사랑을 가진 의욕적인 캐릭터라고 설명했다. 이어 "자신의 세계에서 입지는 더 위태로워졌고, 그 사실을 스스로도 명확히 인지하고 있다"고 밝혀 이번 작품에서 펼쳐질 그의 치열한 사투에 대한 궁금증을 증폭시킨다. 또한 "극장에서 함께 이 영화를 관람하는 것은 분명 모두에게 즐거운 경험이 될 것"이라고 자신해 작품에 대한 기대감을 더욱 끌어올렸다.

'악마는 프라다를 입는다 2'는 전설적인 패션 매거진 런웨이의 편집장 미란다와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 앤드리아가 럭셔리 브랜드의 임원이 된 에밀리와 재회하고, 완전히 달라진 미디어 환경 속에서 다시 한 번 패션계의 주도권을 잡기 위해 모든 커리어를 거는 이야기를 그린 작품이다. 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 에밀리 블런트, 스탠리 투치 등이 출연하고 전편에 이어 데이빗 프랭클 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 29일 전 세계 최초 국내 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com