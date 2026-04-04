가비, 美 비자 거부 당해 10년 입국 불가 판정 "이유도 없어, 외모만 보고 판단"

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[스포츠조선 이우주 기자] 댄서 가비가 미국 비자 발급을 거부 당했던 일화를 밝혔다.

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3일 가비의 유튜브 채널에서는 '그외 존빡인 사연 다수'라는 제목의 영상이 게재됐다.

가비는 가수 존박과 함께 여러 사연을 듣고 고민을 해결해주기로 했다.

프랑스 학교에 다니고 있지만 한국에 돌아오고 싶다는 사연에 존박은 자신의 이야기를 꺼냈다. 존박은 "23살에 한국 왔을 때는 영어만 할 줄 알고 한국어를 거의 못했다. '슈스케' 나올 때는 '쳐밀도' 부르고 엉망이었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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가비는 "근데 어떻게 이렇게 한국어를 잘하냐"고 놀랐고 존박은 "자연스럽게 방송하다 보니 늘었다. 틀리면 도태되니까. '교포는 역시 안 돼' 이게 나오기 때문에"라며 털어놨다.

이에 가비는 "옛날에 LA에서 되게 살고 싶었다. 근데 비자가 안 돼서 못 살았다. 학생 비자가 안 나와서. 10년을 미국을 못 갔다. 학생 비자가 안 나오고 이상하게 나를 계속 의심했다. 저 여자 눌러 살 거 같다는 의심을 받았다"고 밝혔다.

가비는 "그래서 내가 대사관에서 '왜 오렌지 페이퍼(비자 거절 문서)를 받냐'고 물어보면 이유는 없다"며 "지금도 미국에 갈수는 있는데 여전히 세컨더리 룸(2차 입국심사실)에 들어간다"고 토로했다.

이에 존박은 "그건 생판 외모로 판단하는 거 아니냐"고 놀랐고 가비는 "얘는 약간 낌새가 좀 그런데? 그렇다고 내가 화장을 진하게 한 것도 아니고 되게 차분하게 갔다. 근데 느낌이 쎄했나 보다"고 토로했다.

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이어 "항상 살고 싶었는데 지금 돌이켜보면 한국에서 살다가 LA을 여행을 자주 가는 게 가장 좋은 선택이었을 수도 있겠다 싶다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com