'10세 연상♥' 효민, '100억' 한강뷰 신혼집 공개..올블랙 화장실도 깜짝 ('편스토랑')

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[스포츠조선 이게은기자] '신상출시 편스토랑' 효민이 신혼집을 방송 최초로 공개했다.

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4월 3일 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')이 금요일 밤 9시 40분으로 편성 변경 후 첫 방송됐다. 이날 방송에는 출연할 때마다 웃음과 감동을 넘나드는 국민효자 김재중과 함께 역대급 캐릭터와 요리실력을 자랑하는 NEW 편셰프 티아라 효민이 출격했다. 스타들의 먹고 사는 일상과 진솔한 매력을 동시에 볼 수 있다는 '편스토랑'만의 매력이 더욱 빛난 회차였다.

무엇보다 NEW 편셰프 효민의 활약이 돋보였다. 효민은 '보핍보핍', '롤리폴리' 등 여러 메가 히트곡을 탄생시키며 아시아 시장까지 석권한 국민 걸그룹 티아라의 멤버로, 최근에는 사업가로도 활발히 활동 중이다. 효민은 2025년 4월 10살 연상의 금융업 종사자 남편과 결혼했는데, 당시 영화 같은 초호화 결혼식으로 큰 화제를 모았다.

편셰프 출사표를 던진 효민의 일상에서 가장 먼저 시선을 사로잡은 것은 입이 쩍 벌어질 정도로 놀라운 그녀의 신혼집이었다. 방송 최초로 공개된 효민의 신혼집은 흡사 카페 같은 한강뷰 테라스가 인상적이었다. 이어 전체적으로 깔끔하면서도 모던하고 감각적인 인테리어가 돋보였는데, 특히 변기부터 화장지까지 올블랙으로 맞춘 화장실이 시선을 강탈했다.

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엄청난 신혼집의 인테리어는 모두 '계획요정' 효민의 손에서 탄생했다고. 스스로 계획하고 지키는 것을 좋아한다는 효민은 요리를 할 때도 레시피 순서는 물론 조리대 배치도, 테이블 배치도, 플래이팅 그림까지 미리 모두 그리고 머릿속으로 시뮬레이션을 한 뒤 음식을 만들었다. 효민은 치밀한 계획과, 그에 못지않게 놀라운 수준급 요리실력으로 초강력 편셰프의 등장을 알렸다.

실제로 일식조리기능사 자격증을 보유하고 있는 효민은 남편과 둘만의 결혼 1주년 파티를 위해 일식 풀코스를 준비했다. 무를 종잇장처럼 얇게 돌려 깎아 만드는 애피타이저부터 고급 기술인 생선 세 장 뜨기, 여러 종류의 초밥, 소바, 튀김, 대결 주제인 '우리 콩'을 활용한 특별한 디저트까지 만들었다. 이연복 셰프는 효민의 요리 과정을 보는 내내 "파인다이닝 셰프들이 이렇게 한다", "'흑백요리사'를 나갔어야 한다", "역대급 실력자가 왔다"라고 혀를 내두르며 감탄했다.

한편 이날 방송에는 농림축산식품부 송미령 장관이 깜짝 등장해 놀라움을 자아냈다. 평소 '편스토랑'의 즐겨본다는 송미령 장관은 대결 주제인 '우리 콩'을 소개하며 '우리 콩'의 영양과 맛에 대해 열정적으로 소개했다. 그동안 여러 방식으로 선한 영향력을 발휘해 온 착한 예능 '편스토랑'의 영향력이 다시 한번 입증됐다고 할 수 있다.

'편스토랑'이 시간대 변경과 함께 더 알차고 더 재미있는 이야기를 가득 채웠다. 앞서 '편스토랑' 제작진은 찬또셰프 이찬원의 컴백과 함께 김용빈, 지승현, 화제의 신혼부부 등 막강한 NEW 편셰프들의 출격을 알리며 뜨거운 기대를 모았다. 더 강력해진 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 매주 금요일 밤 9시 40분 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com