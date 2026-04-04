필릭스·이재용, “이재용복” 돈 들어오는 투샷..국빈 오찬서 포착된 ‘레전드 조합’

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 스트레이 키즈 멤버 필릭스가 이재용 삼성전자 회장과 함께 찍은 사진을 공개해 화제를 모으고 있다.

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필릭스는 3일 개인 계정에 이재용 회장과 나란히 선 사진을 게재했다.

사진 속 필릭스는 금발 헤어에 블랙 정장을 입고 손하트 포즈를 취하고 있으며, 뒤편에는 정장을 입은 이재용 회장이 미소를 짓고 있다. 그는 하트 이모티콘과 함께 "ㅎㅎ"이라는 짧은 글을 남겼다.

이 사진은 이날 청와대 영빈관에서 열린 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 국빈 방한 환영 오찬에서 촬영된 것으로 알려졌다. 이번 오찬은 한국·프랑스 수교 140주년을 기념해 마련된 자리로, 정·재계와 문화계를 아우르는 약 140명의 인사가 참석했다.

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경제계에서는 이재용 회장을 비롯해 정의선, 손경식, 조원태, 류진, 김기문 등이 자리했다. 또한 오찬을 준비한 이부진도 참석했다. 문화계에서는 필릭스를 비롯해 배우 전지현 등이 함께했다.

이날 행사에서는 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 대통령이 양국 협력의 의미를 강조했다. 이재명 대통령은 6·25 전쟁 당시 프랑스군 참전과 원전 기술 협력, 프랑스 TGV 기술을 기반으로 한 KTX 도입, 한·불 과학기술 협력으로 설립된 한국파스퇴르연구소 등을 언급하며 "지난 140년간 쌓아온 신뢰와 협력의 역사가 더 밝은 미래의 문을 여는 열쇠가 되길 기대한다"고 밝혔다.

에마뉘엘 마크롱 대통령은 한국어로 "안녕하십니까"라고 인사한 뒤 건배사에서 "위하여"라고 외쳐 참석자들의 웃음과 박수를 이끌어냈다. 또한 2024년 노벨문학상을 수상한 작가 한강의 표현을 인용해 양국 관계를 "심장을 잇는 금실"로 표현했다. 이어 프랑스 선교사 두봉 주교와 독립운동가 김규식을 지원한 루이 마랭 등을 언급하며 양국 간 역사적 연대를 강조했다.

필릭스는 한·프랑스 수교 140주년을 기념해 프랑스 측 명예 홍보대사로 위촉돼 이번 행사에 참석한 것으로 전해졌다. 특히 평소 K팝을 즐겨 듣는 것으로 알려진 브리지트 마크롱 여사는 스트레이 키즈 멤버들과 일일이 인사를 나눴으며, 필릭스와는 볼 뽀뽀를 하는 등 친근한 모습을 보여 눈길을 끌었다.

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한편 온라인에서는 K팝 아이돌과 재계 총수가 함께한 이색적인 투샷에 뜨거운 반응이 이어졌다. 네티즌들은 "기 받아간다", "회장님과 모델, 돈 들어오는 짤", "이재용복(이재용+이용복)" 등의 댓글을 남기며 관심을 보였다.

tokkig@sportschosun.com